156cm日本師奶擅長「透視感」營造錯覺　連身褲、大地色助增高？

【日本160cm以下｜增高穿搭】160cm以下的嬌小女生於穿搭上最大的煩惱，就是只要所選的款式拿捏得不好，就特別容易顯矮，故服裝款式或在搭配過程中更需多加留意。

身高156cm的Manami，不時都會在Instagram分享穿搭照，得到7.3萬名人士追蹤。(manamiiin___@Instagram)

日本女生身高普遍不高，而且穿搭風格一向值得參考！既然改變不了天生的身高，不如就從衣着入手。身高156cm的Manami，不時都會在Instagram分享穿搭照，襄括簡約休閒風、輕熟風、甜美風等多變風格，完全不像已育有兩個孩子的媽媽。

日本女生身穿Uniqlo與GU的服裝單品，特別喜愛以UNIQLO U AIRism棉質寬鬆圓領 T-Shirt作配襯。(manamiiin___@Instagram)

由於身形嬌小的關係，Manami幾乎都將穿搭重點放於視覺增高方面，透過不同時裝單品顯得更高挑，證明小個子亦能有更多選擇。加上，Manami不時都會選擇日本品牌的服裝，間中亦會以Uniqlo、GU配襯，同樣想「增高」的小資女，不妨參考一下。

【增高穿搭貼士】透視上衣

日本女生Manami愛選擇長身的款式，但完全沒有顯矮的問題。(manamiiin___@Instagram)

想要營造視覺增高效果，第一時間必然想到穿着短身上衣，甚或是將上衣攝進下身單品當中，以延伸下身身形比例。Manami亦有沿用這樣的穿搭方法，不過比起短身上衣，她卻更愛選擇長身的款式，但完全沒有顯矮的問題。

技巧在於，Manami都會選擇透視設計的恤衫，或傾向薄身的上衣款式。先穿上一件素色背心作內搭，及後襯上透視／薄身材質的上衣與高腰褲，透視設計將其內搭透出，打造層次感之餘，亦有助帶來延伸效果。另外，亦可繫上腰帶，略略提高腰線位置，增高效果加倍。

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【增高穿搭貼士】貼身剪裁半身裙

米色與大地色調就是Manami經常選擇的服裝顏色，而長裙絕非高個子女生的專利。(manamiiin___＠Instagram)

長裙絕非高個子女生的專利，嬌小女生只要選對材質與剪裁，也定可駕馭得到，甚至為其帶來顯高效果。Manami喜愛穿着長裙，不過卻會盡量避免選擇A-Line剪裁，反而傾向選擇高腰直身款式，而剪裁方面喜愛針織類與薄紗等較為輕薄的單品，呈現腿部線條。

當然，Manami同樣會將上衣攝進下身單品中，以打造更修長的身形比例；同時，更善於以同色系單品配襯造型，米色與大地色調就是她經常選擇的服裝顏色，不但帶延伸效果，更可令皮膚變得更白皙。

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【增高穿搭貼士】大地色連身裙／褲

連身裙／褲也能帶有增高效果。(manamiiin___＠Instagram)

Manami亦喜愛穿着連身裙／褲款式，於選擇此類型的款式時，可特別留意它的剪裁設計，除長度不能過長，盡可能選擇九分長度以外，不妨選擇V領、一字領的款式，露出鎖骨位帶來顯瘦效果；亦可選擇高腰剪裁或帶有腰帶設計的款式，強調腰身部份，打造視覺增高。

Manami多選大地色系、白色、奶油色系，全因這些顏色與膚色相近，視覺看起來會拉長了身形比較。同時，穿上T-Shirt作為內搭，有助減齡。