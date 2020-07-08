【港姐2020】《2020香港小姐競選》經過一輪網上面試後，早前（30/6）更舉辦首輪現場面試。有面試佳麗揹上Dior、Prada等名牌手袋，有部份揹上Longchamp、Victoria's Secret等小資品牌手袋；亦有面試佳麗所穿的連身裙款，於內地網購平台淘寶亦能看到相同款式。

【按圖回顧】《2020香港小姐競選》首輪面試已於早前舉行，參選佳麗的穿搭造型＝＝＞

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【按圖看】當中，部份面試佳麗所穿的裙款於淘寶也能找到同款？

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以往亦有面試佳麗選擇從淘寶購入連身裙款作為戰衣，就如去年2019年香港小姐參選佳麗蔡嘉欣（Kayan），本身是KOL的Kayan亦曾在接受訪問時，大方承認於首輪面試時所穿的淺藍白色露肩連身裙購自於淘寶，更指未知香港哪裡能買得到比較隆重的裙款。結果,蔡嘉欣（Kayan）順利進入複選及決賽，在第二次面試，她則轉為從英國購物網站ASOS入手，最終擠身五強無緣三甲。

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淘寶的確有海量連身裙選擇，但同時款式也較大路易撞款；若然想找尋款色得體的連身裙出席正式場合，如婚禮、謝師宴等，以下小資設計品牌價格合理，各有特色。

Keepsake

澳洲品牌Keepsake走簡約浪漫格調。(Keepsake The Label@Facebook)

Keepsake為澳洲品牌，成立於2011年，品牌以晚裝設計為主線，走簡約浪漫格調，服裝款式多為素色設計，如基本百搭的白色、黑色以及粉色調較多，亦有一些鮮艷色彩；傾向修身剪裁，配以荷葉邊、立體花卉、喱士等細節位，帶來更柔美細緻的款式，價格為USD 68至USD 220（約HK$527至HK$1,705），長傘裙款式以外，亦有短裙款，適合出面正式活動之餘，亦能應用於日常衣着，絕不會過份誇張。

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Faithfull the Brand

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）早前穿上品牌的Marie-Louise紫色印花連身裙出席活動，該款式馬上售罄。(GettyImages)

Faithfull the Brand由分別來自挪威和澳洲的夫妻創立，總部設於印度尼西亞巴厘島，因方便控制高品質出品，堅持手工製作而非批量生產。

品牌的靈感來源自古董市場和旅遊，品牌用上環保布料製作各種類的單品，大多以印花元素為主，走波西米亞以及懷舊風格。就連近日英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）出席「兒童療養周」（Childrens Hospice Week）活動，亦穿上品牌的Marie-Louise紫色印花連身裙，經她穿着以後，該款式馬上售罄。

連身裙等日常款式以外，亦設有泳裝系列、手袋，連身裙款價格為USD 149至USD 189（約HK$1,154至HK$1,464），希望女性無論在旅途中、日常生活，甚至在家中，穿起他們的服裝亦能變得有自信以及舒適。

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Piece of White

Piece of White以白色單品為主。(pieceofwhite@Instagram)

Budget較多的女生，可考慮土耳其設計師Zeynep Tansug創立的品牌：Piece of White，價格為€330至€580（約HK$2,886至HK$5,072）。品牌由2017年成立以來，一直堅守大部份設計均是白色的理念，希望女性穿的不僅只是選擇顏色，而是白色能為她們帶來多種無限可能。

簡約剪裁搭配燈籠袖、皺摺等元素，富時尚感又不受季節影響、不易過時。裙款、Jumpsuits款以外，品牌亦會按季節設計出一系列的白色恤衫，希望每件產品都能融入女性的日常生活當中，帶來知性、優雅的氣質。