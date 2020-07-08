【天涯俠醫】無綫早前安排張家輝、林峯、郭羨妮、唐寧主演的劇集《天涯俠醫》於深夜重播，本周四（9/7）將迎來大結局，其後同樣時段將播出由江華、鄧萃雯、吳美珩演出的《九五至尊》。 《天涯俠醫》為2004年播出的劇集；不過，當中女角色，如郭羨妮、唐寧、鍾麗淇、梁詠琪、陳敏之卻似是凍齡一樣？

《天涯俠醫》以「無國界醫生」為題材。（《天涯俠醫》劇照）

《天涯俠醫》亦是當年的台慶劇，以「無國界醫生」為題材，遠赴非洲拍攝與大量手術場面，製作認真，故被稱為神劇；加上，涉及演員均是當時當紅的小生花旦，如張家輝、郭羨妮、林峯、唐寧、鍾麗淇、梁詠琪、陳敏之以及黃宗澤等，陣容鼎盛。一眾演員青澀的模樣，你又認得嗎？其中，一班女演員樣貌並不太大的變化，未知她們是如何保養的？

【按圖看】回顧《天涯俠醫》劇照，你又覺得演員們的樣子與從前有大變化嗎？

唐寧

16年前的唐寧。（《天涯俠醫》劇照）

唐寧8歲便入行《縱橫四海》中飾演鐘楚紅的童年，參與多套電視劇與廣告拍攝；到長大後，開始出演女配角、第二、三女主角的角色，受到觀眾注目。童星出身的唐寧於《天涯俠醫》與林峯具有感情戲份，林峯被指容貌與當年相差甚大；相反，38歲的唐寧即使已成為媽媽，但卻凍齡有道。

唐寧的保養法則先以飲食出發，自16歲開始戒掉牛肉和羊肉，於接受媒體訪問時更指自己懷有懷第二胎時已成為全素者，茹素，吃五色食物後身體變得更為健康；飲食以外，勤做運動以及使用天然護膚品，如使用手工皂洗手、椰子油保濕，亦是她的保養方法。不過，唐寧曾在一次訪問中分享，更重要的是良好的心態，將所有事都保持簡單狀態，減少身心的追求，便能感到更自在與青春。

+ 7 + 6 + 5

鍾麗淇

鍾麗淇當年在非洲拍攝《天涯俠醫》，藉空檔時間做瑜伽，沒想到16年後她成為了著名瑜伽教練。（《天涯俠醫》劇照）

43歲的鍾麗淇於16年前劇集《天涯俠醫》中飾演一名義工，《天涯俠醫》亦是她於約滿無綫前拍攝的劇集，於接受《01女生》專訪時，鍾麗淇則表示當年在非洲拍攝，情願不休息，亦要藉空檔時間做瑜伽，令她知道自己的心早已放在瑜珈上，決心離開無綫，成為瑜伽導師。延伸閱讀【Gentle Women】41歲鍾麗淇走過感情低谷：瑜伽令我相信值得被愛

鍾麗淇曾指20多歲時完全不懂保養，至走過29+1才學會要多照顧自己；瑜伽運動以外，她認為維持肌膚清潔與充足水份十分重要，會選擇沒有泡沫的潔面產品及具保濕功效的護膚品，同時堅持任何時候都要塗上防曬霜。另外，鍾麗淇曾於接受媒體訪問時分享，自從誕下兩名女兒後，心態便有所改變，認為美麗源自於內心，先照顧好情緒和精神方面的健康、多愛自己，便能更自信，成就美麗。

+ 9 + 8 + 7

郭羨妮

45歲的郭羨妮近年減少於屏幕出現，但仍保養得宜。（《天涯俠醫》劇照）

郭羨妮為1999年香港小姐冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」，與張家輝在劇集《天涯俠醫》內有感情戲份並結成夫妻，現實中的郭羨妮於2011年結婚、2012年誕下女兒，同樣幸福美滿。雖然近年減少於屏幕出現，但45歲的郭羨妮保養得宜。

郭羨妮早於入行時份已勤於使用護膚品，並會特別注重皮膚抗皺的部份；現時則會在日常護理中加入按摩手法，從耳垂後方往下按壓至肩上以刺激淋巴，避免臉部浮腫，甚至能達成小顏效果。

另外，郭羨妮曾在訪問中指，自己懷孕時一度重至148磅，誕下女兒後試過連續3個月吃得清淡、不吃碳水化合物，同時開始運動的習慣。

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