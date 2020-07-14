《Glee》（吉列合唱團）中飾演同性戀啦啦隊員Santana Lopez的Naya Rivera與兒子泛舟游泳時失蹤，終在周一被尋回，終年33歲。

《Glee》（吉列合唱團）中飾演同性戀啦啦隊員Santana Lopez的Naya Rivera於上周三在洛杉磯西南的皮魯湖（Lake Piru)上租了一條船，與只有4歳的兒子划船游泳後失蹤。 （Naya Rivera＠Twitter）

美國經典劇集《Glee》（吉列合唱團）自2009年開播，一共6季，陪伴不少「90後」成長，更成功把青春歌舞劇帶進電視劇集中。《Glee》題材多元，除了揮灑青春熱血，也涉及同性戀、傷殘人士與種族平權等議題。雖然訊息正面，但多年來《Glee》的演員卻悲劇與醜聞不斷，同劇更有三位演員不幸離世。

Naya還在事發前一天，在社交媒體上分享與兒子的合照，並寫道：「就我們兩人。」（Naya Rivera＠Twitter）

兒子獨自在舟上醒來 Naya Rivera失蹤6天後尋回

在《Glee》（吉列合唱團）中飾演同性戀啦啦隊員Santana Lopez的Naya Rivera於上周三（8日）在洛杉磯西南的皮魯湖（Lake Piru)上租了一條船，與只有4歳的兒子划船游泳後失蹤。

據《CNN》的報道，Naya在3小時後還未返回，工作人員便到上去搜尋，卻只見她租的小船在湖上飄着，而4歲兒子則在船上睡着了，身上還穿著救生衣。他後來告訴警方，媽媽到湖中遊水，可是她卻沒有回到船上。警方事後關閉湖區搜索，終在周一找到Naya Rivera，證實溺水身亡。

雖然當地警方表示，事件沒有違規與可疑處，他們判斷Naya只是意外身亡。而Naya還在事發前一天，在社交媒體上分享與兒子的合照，並寫道：「就我們兩人。」

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Naya也曾在拍攝《Glee》時與Mark Salling拍拖3年，「壞男孩」Mark Salling（右一）因藏兒童色情照片，在入獄前自殺身亡。（《Glee》劇照）

「壞男孩」Mark Salling藏兒童色情照片 入獄前自殺身亡

Mark Salling在《Glee》（吉列合唱團）中飾演「壞男孩」籃球員（Noah 'Puck' Puckerman），他在2017年因藏逾5萬張的色情照片被判入獄及罰款。

Mark Salling被前女友告發，警方在他的電腦中找逾5萬張的色情照片，當中包括兒童。判刑前他曾割脈自殺，被室友發現送院；而在判刑後，面臨20年的刑期及巨額賠款，他在服刑前，於2018年在家中吊頸身亡，而在判刑前他也曾割脈自殺，終年35歲。

Naya也曾在拍攝《Glee》時與Mark Salling拍拖3年，可最後Mark認為單身對他的形象更有利而分手，於2016年被控時，她曾在接受《 Entertainment Tonight 》訪問時說：「對於我來說，他的靈魂很黑暗。我常常覺得他是在跟甚麼搏鬥似的。」

有外國媒體更指Naya的意外時間與Cory死忌相近，離奇地巧合。（《Glee》劇照）

男主角Cory Monteith吸毒暴斃 陳屍酒店

Cory Monteith在劇中飾演男主角Finn，在2013年7月13日被發現暴斃在酒店房內，死因是吸食過量毒品，終年31歳。

Cory Monteith自13歳起便有濫藥問題，19歳時曾進戒毒中心，惜最後也無法脫離毐海。警方到場發現一個裝着毒品的湯匙、針銅與兩香檳空瓶，相信是前晚與好友吸食過量毒品致死，遺下同劇演員兼女友Lea Michele。Cory Monteith在第五季開拍前因用藥過量猝逝，而Naya曾在劇中獻唱《If I Die Young》悼念。

《Glee》（吉列合唱團）同劇演員已有三人去世，令人惋惜，有外國媒體更指Naya的意外時間與Cory死忌相近，離奇地巧合，而多年來《Glee》的演員更是悲劇與醜聞不斷。

【點圖即看】怪事接二連三，《Glee》的演員更是悲劇與醜聞不斷＝＝＞

參考資料：CNN，Entertainment Tonight