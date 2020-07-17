1989年亞洲小姐競選冠軍的翁虹，曾憑經典三級電影《滿清十大酷刑》性感嫵媚的裸鏡頭風靡全港男星，一躍成為「性感女神」，而婚後主力在內地發展的翁虹，近日趁著空檔時間抽空與好友何美鈿相聚，只見51歲的翁虹猶如「逆齡美魔女」般皮膚狀態大勇，美貌更勝從前，難怪翁虹能把出名是醜角的「石榴姐」演得美若天仙，但相信在網民中心目中最經典的「石榴姐」是非「她」莫屬了。

在2003年，翁虹回到無線接拍長篇古裝喜劇《金裝四大才子》，並在劇集中擔任「石榴姐」一角 (《金裝四大才子》劇照)

51歲的「逆齡美魔女」翁虹現時主力在內地拍劇外，亦不時在網上發布健身和護膚的小秘訣，翁虹年過半百仍舊保持昔日美貌，全因翁虹曾說：「年齡對她來說只是一個數字，關鍵是在於心情和狀態。」近日翁虹與44歲好友何美鈿相聚時，更感恩在這個時勢仍能相聚是一個不可多得的緣份，不過要數算兩人千絲萬縷的淵源，應要談起兩人也曾飾演過經典灰諧幽默角色「石榴姐」。

51歲的「逆齡美魔女」翁虹現時主力在內地拍劇外，也會抽空與朋友相聚，近日翁虹便相約44歲好友何美鈿相聚 (翁虹@微博)

翁虹是當年紅極一時的亞洲小姐冠軍，更獲邀出演眾多劇集，但翁虹為了在事業上有更多的突破，於是答應接拍色情電影《擋不住的瘋情》、《青樓十二房》和《滿清十大酷刑》，因而成為當時數一數二的「艷色」，但翁虹並沒有限制自我專長發展，也投身歌唱界推出專輯，同時更接拍更多不同類型的電視劇。在2003年，翁虹回到無綫接長篇古裝喜劇《金裝四大才子》，並在劇集中擔任「石榴姐」一角，劇中翁虹與歐陽震華的調情片段也深入民心，樣子甜美的翁虹，也被網民堪稱為「最漂亮的石榴姐」。

【按下圖看更多】「逆齡美魔女」翁虹昔日劇照和近照

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「醜角之最」苑瓊丹：大齙牙配上香腸紅唇的「石榴姐」令人一見難忘

苑瓊丹真是把「石榴姐」一角所謂的丑表現到極致 (《唐伯虎點秋香》劇照)

或許說起苑瓊丹這個名字，人們也需要在腦中琢磨片刻才會想起是誰人，但當說起「石榴姐」一角，網民定必會想起在周星馳主演電影《唐伯虎點秋香》當中的苑瓊丹，總是穿着薄紗長裙、並展現經典笑容時展現大齙牙的苑瓊丹，其豐滿紅唇的香腸嘴將「石榴姐」所謂的丑表現到極致，而劇中苑瓊丹更充滿自信地說：「我是風華絕代，萬人敬仰的石榴姐」和「終於有人比我更醜」的對白，真是叫網民看得哭笑不得和一聽難忘。

在眾多觀眾心中，苑瓊丹所擔當的每一個醜角都是無後人能匹敵，不少需要擔當醜角的後輩也親自請教苑瓊丹如何扮演一個出色的醜角，但苑瓊丹總是說：「醜就要做到最醜，是不能保留絲毫的美，而其實這樣也是追求一種的完美。」難怪苑瓊丹所出演的「石榴姐」是最為人熟悉的一位。

【按下圖看更多】苑瓊丹所扮演的經典「醜角」和近照

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「開心果」沈殿霞的「石榴姐」最為幽默搞笑

沈殿霞（肥姐）在娛樂圈不是以絕色美貌見稱 (ilifepostofficial@IG)

沈殿霞（肥姐）沒有絕色美貌，也沒有令人看得熱血沸騰的性感身材，但卻因沈殿霞其幽默、搞笑和爽朗的笑聲，建立她與別不同的吸引力，加上圓潤矮小的肥胖身材更讓她在演藝圈上創立不少的認知度，甚至比起傳統的美女演員更為突出。

沈殿霞在電影《三笑姻緣》中也擔任過「石榴姐」一角 (《三笑姻緣》劇照)

沈殿霞在有生之年出演過數百部的電視劇，當年她也在香港王牌的綜藝節目《歡樂今宵》中擔任20多年的主持。在1975年，沈殿霞在電影《三笑姻緣》中也擔任過「石榴姐」一角，那時沈殿霞對唐伯虎展開強烈追求，不時配上其「魔性笑聲」真是讓人記憶猶新。

【回顧看多】沈殿霞（肥姐）經典角色和劇照