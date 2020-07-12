曾被傳媒譽為「世界最迷人王子」的安德烈王子（Andrea Casiraghi）生於被詛咒700多年的摩納哥王室，過去世紀其王室成員的婚姻也相繼出現出軌、悲劇和離婚，王室成員所有的愛情也被籠罩著這個陰霾中。然而，安德烈王子的愛情卻成為這個詛咒中唯一的幸存者。

摩納哥的安德烈王子（Andrea Casiraghi）被傳媒譽為是「世界最迷人王子」(andreacasiraghi@tumblr)

王室家族被困700多年的愛情魔咒 安德烈王子陷於鬱鬱寡歡的世界

「世界最迷人王子」的安德烈王子（Andrea Casiraghi）好像與生俱來就帶有一股是王族的氣息 (GETTY)

現年36歲的摩納哥安德烈王子（Andrea Casiraghi）因擁有逆天顏值、憂鬱氣質和放浪不羈長髮而為人所熟識，他的高顏值更被美國著名雜誌《People》評選為「全球最美麗50人」之一，人們也說安德烈王子的俊俏樣貌和氣質猶如是從傳說走出來的「吸血鬼王子」般。然而，現實中安德烈王子的愛情也背負着家族流傳700多年的愛情詛咒，但正正就是安德烈王子對愛情的盼望打破這個魔咒。

七百多年來摩納哥當地流傳一個傳說，在1297年摩納哥王室祖先（Francesco Grimaldi）佔領摩納哥，但當權者竟下令放火把將當地無辜的平民燒死，更有傳當時摩納哥王室綁架並強姦一名當地少女，該少女在她臨死前對摩納哥王室說出一個萬劫不復的詛咒：「摩納哥王室的人永遠不會在婚姻中找到真正的幸福。」往後的日子，摩納哥王室成員的婚姻經歷也一一應驗這個格里馬爾迪詛咒（Grimaldi Curse），眾多王室成員的婚姻也陷於出軌、離婚和背叛悲劇當中。

安德烈王子（Andrea Casiraghi）於2003年相識他妻子塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）(andreacasiraghi@tumblr.com)

貴為摩納哥王室成員之一安德烈王子也被這個詛咒所牽制著，在他六歲時，與他感情深厚的父親在一次賽艇比賽中發生致命意外，魂斷於海上。悲劇令安德烈王子從以往愛笑個性變為鬱鬱寡歡，即便他因事情感到快樂，但其碧藍色透亮的眼眸總是散出一種難以卸下的哀傷，但安德烈王子總需要走出這個陰霾，而能把藏身於黑暗當中的他指引前路的便是他妻子塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）。

【按下圖看】「世界最迷人王子」安德烈王子的俊俏樣貌相片

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妻子被備是其貌不揚 安德烈王子：只有她能走進我的心裡

安德烈王子（Andrea Casiraghi）與妻子塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）在相識相戀的十年後，決定步入婚姻 (GETTY)

有傳安德烈王子與妻子塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）兩人於2003年巴黎一所大學深造時所認識，多年來他曾公開承認的女朋友也只有德國上流名媛Caroline Von Stauffenberg，兩人在樣貌和外型上也十分合襯。但當傳媒拍攝到安德烈王子與塔提亞娜交往時，更驚見王子偷偷親吻愛人露出腼腆一面時，人們都大跌眼鏡說：「為何王子會選擇這位其貌不揚的女子。」

塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）是一個很有吸引力的女人。 安德烈王子（Andrea Casiraghi）

全世界只有她塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）能走進我的心裡。」 安德烈王子（Andrea Casiraghi）

但能讓人回眸百媚的樣貌並不是獲得幸福愛情的標準，也不是去衡量一個能不能交往的原因，因為有時候一個人的內心美比起樣貌更為人所吸引。安德烈王子的妻子塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）是哥倫比亞第二富豪家族的孫女，也是一位行事低調的社交名媛，曾擔任意大利Aeffe時裝集團當中的創意總監和在時尚雜誌《Vanity Fair》中工作過，並沒有因為自己是富貴身份而變得嬌生慣養，她在一次訪問時被問到最喜歡那雙鞋子時，塔提亞娜竟說：「只要可以的話，我寧願赤腳。」

塔提亞娜（Tatiana Santo Domingo）是哥倫比亞第二富豪家族的孫女 (GEETY)

然而，真正的愛情不僅僅需要彼此真心相愛，更需要有洞察對方真正內心世界的細心，當摩納哥王室的愛情備受注目，更受陷於700多年的愛情詛咒當中，便顯得原來安德烈王子一直渴望追求安穩的愛情是多麼的彌足珍貴，而塔提亞娜與安德烈王子一樣都是愛低調的人，不愛守繁文縟節的規條所限制，同樣愛穿便裝遊走於街頭每一個角落，只當一個平凡人，與愛人相依相伴。

最終，安德烈王子與塔提亞娜於相識相愛的第十年成婚，在步入婚姻的同年塔提亞娜已為安德烈王子誕下一子，往後數年間塔提亞娜更相繼再再為安德烈王子誕下兩名孩子，一家五口幸福平安地定居於倫敦，並享受平凡卻甘甜入心的愛情。

【按下圖看】「世界最迷人王子」的安德烈王子情迷愛妻塔提亞娜的細膩時刻