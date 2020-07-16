52歲台灣女藝人伊能靜因近期參加内地人氣節目《乘風破浪的姐姐》，再次受到關注，不過因為其頻頻發表的驚人言論，加上一些不妥當行為，讓她這些日子以來三番兩次被推上風口浪尖，引起極大爭議。

52歲伊能靜歌手出身，近日參加不少綜藝節目博得關注。（伊能靜@微博）

相差4歲卻叫人「阿姨」 伊能靜再失言？

早前，伊能靜因為在訪談節目中公開表示覺得梅艷芳「很慘」，還説道：「因為她一輩子都在尋找愛，連她最後都瘦成那樣，她在台上都要穿着白紗。」訪談一公開，馬上被網友攻擊，指她根本不夠資格評價「梅姐」，讓其一夜之間成為眾矢之的。

52歲的伊能靜保養得宜，卻不時被指「裝嫩」：（點閱下圖查看）

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伊能靜頻頻失言被網友攻擊。（伊能靜@微博）

不僅如此，近日在内地真人秀節目《婆婆和媽媽》中，伊能靜疑似再次「失言」，引起網上熱烈討論。事關節目中女嘉賓李晟的媽媽到伊能靜家中作客，不過現年52歲的伊能靜，見到56歲的李晟媽媽，即刻打招呼叫：「阿姨你好！」，場面尷尬。有網民指出兩人實際年齡僅僅相差4歲，可以以姊妹相稱，甚至有人批評伊能靜：「真當自己是少女呢」、「有點覺得在裝嫩。」不過，也有不少網友覺得並無不妥，為她打抱不平：「這是輩份問題，不是年齡問題」、「確實應該叫阿姨。」

52歲伊能靜叫人「阿姨」失言經過:（點閱下圖查看）

伊能靜賣殘舊二手鞋 網友：「隔住螢幕都聞到臭味」！

不過，明星變賣的二手物品往往只關注自己的影響力，卻忘本忘質，使用過的商品不但再售時質素參差、沒有做好清潔，還有定價過高問題，難怪網友會覺得這些明星自以為是「是窮瘋了吧？」

伊能靜近日在網上賣出自己穿過的二手鞋，這些鞋子不但款式落伍，而且價格定價並不親合理，根本物無所值。其中一對鞋的表面上滿佈黑色污漬，疑似腳汗漬，被網民轟十分嘔心。而該涼鞋的表面材質已經泛黄，鞋帶同樣鬆鬆垮垮，外觀十分不吸引人，卻當全新貨物售賣。網友紛紛留言：「看圖片隔著螢幕都能聞到臭味」、「伊能靜原味涼鞋」等，再次引發爭議。

網民爆料指伊能靜於二手交易平台出售衣服及鞋子是「二手當全新」，鞋上更有汗跡污垢極度嘔心`。（搜狐娛樂@微博）

伊能靜二手舊鞋有明顯污漬,卻當新品出售：（點閱下圖查看）

明星賣二手物常引爭議 范冰冰出售前男友李晨舊衫？

伊能靜近期再次受到關注，不過種種過失卻讓她頻頻受批評，這次賣舊物事件，也讓她的形象再次大受打擊。許多明星會賣二手商品，不僅為閒置物品找到「新主人」，還可以建立勤儉持家的好形象，也有藝人會將售出二手物品的金額全數捐出行善，大獲好評。不過，當中也引發過不少爭議，例如商品過舊、定價比原價還要高等，反而弄巧成拙，遭到網民吐槽。

明星千奇百趣的二手物品：（點閱下圖查看）