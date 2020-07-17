【女星豪宅曝光】朴敏英、孫藝珍為兩大韓劇女神，近日分別公開了她們的住家及工作室環境，到底她們家的裝潢是什麼風格？誰又住得較豪？

朴敏英

朴敏英曾在另一個家中拍攝，與工作室一樣，以白色裝潢為主。(rachel_mypark@Instagram)

朴敏英於6月份開設了YouTube Channel分享工作花絮與私下生活，繼早前分享了手袋的「小秘密」、拍照顯自信姿勢，朴敏英又再拍攝影片與大家分享她最近遷入如豪宅般的工作室。朴敏英於片中分享自己選擇這地方的原因是基於一踏入頂樓天台花園，不外出休息時都能呼吸新鮮空氣，也是她一個放鬆心靈的地方。

工作室室內的裝備則以白色為主，將其分間成客廳、辦公的地方、招呼朋友的地方、廚房、客房，周圍亦擺放着盆栽植物、色彩鮮豔的傢俬，充滿簡約格調。

【按圖看】朴敏英的豪宅級數工作室：

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朴敏英亦在影片中表示特別喜歡她的客房＝＝＞

除工作室，朴敏英更有另一所位於首爾江南區清潭洞的豪華寓所，面積約1,786呎，2013年10月以29億韓元（約港幣1,921萬）購入，能夠眺望漢江。朴敏英亦曾於分享生活影片時讓其曝光，家中裝潢主打全白、拱門設計，亦設有水晶燈、公主格調的傢俬，十分奢華。

孫藝珍

孫藝珍鍾情於花藝，故家中亦擺放了許多花束與植物。(yejinhand@Instagram)

孫藝珍久久才更新一次社交平台，不過她平日的穿搭照與生活照多在家中拍攝。早前，她的住家則曝光於SBS綜藝節目《家師父一體》當中，一眾主持於節目內一起窺探孫藝珍的住宅。

孫藝珍的家居裝潢同樣走簡約格調，牆壁為白色，配襯暖色調與木傢俱，散發溫馨的氛圍。另外，孫藝珍的家擺放了多幅藝術畫作，當中更包含她的作品；更設有一個小庭院，實屬低調奢華路線。

【按圖看】孫藝珍的住家：

孫藝珍平日的照片多以家中作背景＝＝＞

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因新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情肆虐，不少香港與台灣女星於早前選擇在家抗疫，意外讓私密的家居環境曝光＝＝＞（延伸閱讀）

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早前鍾欣潼（阿嬌）和Janice Man（文詠珊）的家居亦曾造就熱話，阿嬌的手袋牆全部名牌，立即按圖看＝＝＞

另外，亦有更多女星分享過她們的浮誇「衣帽間」＝＝＞（延伸閱讀）