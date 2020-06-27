知名的韓國女藝人人氣風靡全球，風頭不比荷里活明星遜色。除了關注偶像的最新作品外，她們的私下生活同樣令人好奇。想了解藝人們的最新動向，追蹤她們的社交平台固然是最快捷的方法。

韓劇一向大受香港女生歡迎，演員是劇集的靈魂（《金秘書為何那樣》，《德魯納酒店》劇照）

韓劇一向大受香港女生歡迎，演員是劇集的靈魂，不論是螢幕前的精湛演出，或是私下的真情流露，粉絲們全部都不願錯過。韓國最近有調查列出IG上最多追蹤者數量的女藝人Top 10，當中不乏有「男神收割機」之稱的女星們，到底誰才是最具人氣的女藝員？

按圖看頭三至十名的最受歡迎女藝人排名：

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第一名：IU（1440萬）

人氣歌手IU近年積極發展演藝事業（IG＠dlwlrma）

人氣歌手IU近年積極發展演藝事業，她於2007年初出道，2010年憑歌曲《好日子》爆紅。首部電視劇《夢想起飛Dream High》中飾演重達90公斤的學生，演技較其他演員生澀。其後挑戰古裝劇《步步驚心：麗》，演技已大大穩定。而她於《我的大叔》中飾演苦澀孤獨的草根階層，與過往亮麗造型完全兩種風格，細膩深刻的演技備受認可。數到令人印象最深刻的作品非《德魯納酒店》莫屬，不論是霸氣、傷心、嬌柔的表情均演繹得十分自然，成功把角色塑造成一個立體的人物，加上奢華的穿搭與場景令劇集引起極高的討論度。