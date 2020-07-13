價格親民、款式時尚，Zara一向是小資女生的購物首選。最近有幾款充滿夏日風情的時尚單品極受日本女生推薦，瞬間攻佔整個IG版面，女生們不妨參考一下，在這些人氣單品售罄前趕快入手。

Zara深受全球女生歡迎，每季推出的單品都總能成為話題。（IG＠yumi_1205_yumi）

Zara深受全球女生歡迎，每季推出的單品都總能成為話題。Zara的單品不時出現於國際知名的時尚網紅的穿搭中，示範如何以快時尚穿出高級感，展現出別具一格的品味。Zara今季的衣服一如既往的出色，而手袋與高跟鞋亦充滿驚喜。

高質感藤袋

繼百摺水桶袋後，Zara的另一款藤袋亦正流行。（IG＠m27s2）

名牌手袋價格高昂，不少女生選擇只購買一個以出席特別場合，而日常配襯則入手親民品牌。早前Zara的一款百摺水桶袋風靡日本，幾乎每個日本女生也搶着入手。設計簡約實用卻能搭襯甜美與型格的造型，而售價只是$259，難怪一下子成為日本女生間的熱話。繼這水桶袋後，Zara的另一款藤袋亦正流行。仿珍珠手挽配搭藤織元素，兩種截然不同的材質配合出另類的精緻感，藤袋既富夏日氣息，亦具貴氣。有別於普遍的藤袋設計，束繩絲質內袋有效防止財物外露，感覺更安全。

方頭高跟鞋

近年來方頭鞋熱潮正盛，而Zara亦不甘示弱，連續幾季為大家帶來時尚鞋款。（IG＠fuminatsuji）

近年來方頭鞋熱潮正盛，各大時尚品牌如Bottega Veneta、Acne Studios、Chloe等亦相繼推出方頭款式，而Zara亦不甘示弱，連續幾季為大家帶來時尚鞋款。日本女生的打扮偏向甜美風格，方頭鞋較圓頭鞋時尚，同時亦沒有尖頭鞋般尖銳，Zara的鞋款從粗帶涼鞋到幼跟高跟鞋亦一應俱全，方便女生配搭不同的造型。

縷空通花款式

碎花是日本女生夏日的必備元素，不過，花卉圖案容易顯老，而縷空通花款式則容易駕馭。（IG＠loverara.loverara）

碎花是日本女生夏日的必備元素，不過，花卉圖案容易顯老，而縷空通花款式則容易駕馭，同時更具清新感覺。日本女生最喜歡借助鏤空通花圖案若隱若現的透視設計，散發出柔美小性感，不會過分暴露，同時自帶令人難以抗拒的氣質。