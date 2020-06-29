我們的心裡都有所嚮往，亦清楚自己應該努力的方向，卻非每個人也會選擇透過身體力行，慢慢邁向目標。「心之所向，身之所往」亦是李佳芯（Ali）的處世之道，在亂世中不輕易迷失，一步一步向夢想實踐。她把曾經歷的生活小事寫成散文集《心之所往》，希望能帶給大家結伴前行的力量。

Ali把過往的生活點滴寫成散文集，與讀者剖白個人情感。（IG＠aliaime）

Ali把過往的生活點滴寫成散文集，與讀者剖白個人情感。她於社交平台上分享籌備出書的心路歷程，並解釋了書名的由來。

「心之所向，身之所往。」內心所憧憬嚮往的，一步一步向夢想實踐。截取頭尾四字，成了我的首本散文書名《心之所往》。書中以”路”起、也以”路”終，一路走來，隨心而往，目標越見清晰。今次選用了毛筆字，《心之所往》四字連筆，同往一個方向，一氣呵成。

她坦言在決心下筆寫書的同時，腦海同時出現掙扎。原因是在疫情下的社會，大家內心的恐懼與疫情的擴散速度相等，而身邊很多人也認為現在並不是出書的最好時機，書展更有可能因疫情取消。然而，每當她遇到勸阻的聲音，心裡希望如期出書的想法便更覺堅定。而她出書的初心是透過書中的小故事，給大家帶來一絲共鳴、一點力量。

散文集現正式於網上限量預售，Ali亦會於書屋舉行簽書會，與讀者進行交流。（IG＠aliaime）

【按圖看】Ali擁有女神外表，投身無綫後人氣急升，貼地性格討喜，成為不少男生心目中的理想女朋友：

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曾奪視后殊榮的Ali依然故我，反修例運動開始後，她連月來為示威事件發聲表態，敢言個性令她遭到內地網民抨擊，甚至冠上「港獨」分子的稱號，更有傳因而被無綫「雪藏」，工作機會大減。她曾主演的《BB來了》及《踩過界》均宣布開拍續集，惟她卻不在演出名單上。

不過她並未因此而灰心，反而趁着空檔充實自己，經過三個月的籌備，首本散文集成功面世。她透過文字呈現內心世界，並指自己「一路走來，從沒白過。」Ali與補習名師林溢欣（YY Lam）合作，由他旗下出版社協助出版《心之所往》。散文集現正式於網上限量預售，Ali亦會於書展舉行簽書會，與讀者進行交流。

【按圖看】演藝界有不少才女也曾出書分享生活點滴，各有不錯的評價：