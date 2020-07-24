新冠肺炎（COVID-19)疫情嚴峻，不少公司都重啟在家工作安排。但許多人會發現在家工作（Work From Home）工作效率反而降低，因少了辦公室那種庸庸碌碌的緊張氣氛和上司的「金睛火眼」，加上家中環境舒適又自在，因此在家工作總是多了一份懈怠與慵懶感。若你感同身受，不妨下載一些時間管理App，幫助提升工作效率吧！

疫情期間在家工作（Work From Home）如何提升工作效率?（Icons8 Team/Unsplash）

3款超實用自我管理App推薦

WFH實用App推薦一：Forest

這款名叫「Forest」（專注森林）的軟件用法十分簡單，你可以自行設定一個時間，可以是25分鐘、40分鐘或一個小時，時間設定完畢並且按下開始後，使用者則不能使用其他應用程式。

計時過程中還會搭配種樹的功能，一旦使用者在計時内打開其他手機應用程式，樹木便會枯萎。一旦使用這個工具，就能幫助我們約束自己在限時内專心學習或者工作，不再做「低頭族」啦！

「Forest」是一款訓練專注力的時間管理App。（forestapp.cc@FB）

在家工作(WFH)實用App「Forest」（專注森林）:（點閱下圖查看）

WFH實用App推薦二：Offscreen

工作期間總是心神不寧，不停滑手機，導致工作效率大幅下降?「Offscreen」能幫助記錄使用者使用手機的時間，甚至是拿起手機的次數、鎖屏時長等。你還可以設定用手機的時限，時間一到App就會自動提醒你應該休息，簡直是拯救低頭族和拖延症的救星！

OffScreen - 螢幕使用時間統計，不同於常規的時間統計工具，它提供的統計數據比較特殊。（offscreen）

在家工作(WFH)實用App Offscreen:（點閱下圖查看）

WFH實用App推薦三：Pendo

手機軟件「Pendo」同樣十分受歡迎，集齊筆記、備忘錄或代辦清單於一身，更特別的是它以時間軸的方式呈現你的代辦事項，讓你一目了然！用家可以提前計劃好一天的行程，還能自行更改開始時間與結束時間，讓生活變得井井有條。不僅如此，使用者能夠翻查過往紀錄，回顧每日的計劃，瑣碎的日常點滴也可以成為美好的回憶！

「Pendo」能記錄一日的代辦事項。（agirls.aotter.net）

在家工作(WFH)實用App Pendo：（點閱下圖查看）