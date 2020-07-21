現年32歲有「IG女神」之稱的倪晨曦(Elva)，在今年父親節宣佈懷孕。近日她上載一段「陀B」影片引發網民熱議。影片中只見女神身著黑色三點式泳衣，除了孕肚之外，四肢十分纖細，身材依舊玲瓏有致，羡煞旁人，究竟倪晨曦保持身材的秘訣是什麼呢？

倪晨曦在今年父親節宣佈懷孕。（misselvani@IG）

倪晨曦三點式「陀B」造型 曬出驚人好身材

近日倪晨曦在IG上載了一段影片，向大家分享自己懷孕6個月的喜訊，雖然已懷有身孕6個月，但倪晨曦身材卻驚人地纖細，絲毫沒有孕婦常見的浮腫問題，美得讓人讚嘆。片中她隨著輕快音樂翩翩起舞，全身上下毫無贅肉，就連孕肚也十分小巧，向來形象健康的她即使升級做媽媽，身材依然超「Fit」，沒有半點走樣。

懷孕6個月的倪晨曦超FIT身材「太不科學」：（點閱下圖查看）

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外表甜美、五官標緻的倪晨曦，擁有174cm高挑模特兒身材，過去參演過不少影視作品，同時身兼瑜伽導師。她不時在社交平台分享健康飲食，形象一向健康又正面，可謂男女通殺，吸引大批粉絲追隨，個人IG帳號已經有超過77萬粉絲追蹤。

倪晨曦IG帳號有超過77萬粉絲追蹤，人氣極高。（misselvani@IG）

倪晨曦「女神」形象男女通殺：（點閱下圖查看）

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倪晨曦情訂圈外男友 女神封盤低調又甜蜜

女神倪晨曦性格爽朗又愛笑，在鬥艷爭芳的的時代裏，以清新氣質獨成一股清流，十分吸引眼球。倪晨曦在圈內零緋聞，令外界更關注女神的感情生活。原來她早已情訂圈外男友，在2018年最後一天更於IG向大家宣佈喜訊，公開圈外男友向她求婚片段宣佈訂婚，女神終於封盤！

倪晨曦男友特意前往巴黎「驚喜求婚」經過：（點閱下圖查看）

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倪晨曦分享喜訊宣布陀B做媽媽。(倪晨曦IG)

上輩子一定是做了什麼好事，這輩子有這樣的疼愛。 倪晨曦

倪晨曦很少在社交平台上分享感情生活，更是鮮少上傳與圈外男友V先生的合照，感情生活保持低調作風，但一直穩定又甜蜜。倪晨曦自認是個工作狂，稱自己「太愛工作了」，因此兩人很少談及婚嫁，而未婚夫V先生則一直默默陪伴在她身旁，不斷付出。

倪晨曦曾在訪問中分享未婚夫的心思細膩又有耐性，自交往以來會耐心聼她傾訴生活工作大小瑣事，平時亦凡事以她為先，把最好的都留給她。工作繁忙的倪晨曦常常在假日也需要工作，而未婚夫V先生總是默默送她上班、接她收工，毫無怨言。倪晨曦這樣形容：「這個全世界對我最好的男人，永遠都把我放在他前面，包容我照顧我……這輩子有這樣的疼愛，原來安定下來的心感覺是那麼的踏實。」當中甜蜜情意滿瀉，幸福感情狀態令人羡慕，兩人愛情無需轟轟烈烈的情節，只需細水長流的陪伴！

倪晨曦與未婚夫的感情甜蜜又穩定。（misselvani@IG）

倪晨曦到鹽城拍婚紗照：（點閱下圖查看）

倪晨曦食素兩年 維持美顏纖細身材

女神倪晨曦堅持食素已經兩年，更自創「晨曦素食料理」，在IG上頻頻曬出自己的健康素食餐單。不過談及自己轉吃素的原因，倪晨曦表示自己是為健康著想，並不是以減肥為目的。另外，食素也是一種環保趨勢，女神被身邊素食者感染，也加入素食大軍的行列中！她還分享自己自從開始食素後，新陳代謝加快，身體變得十分輕盈，連個性也變得溫馴，甚少發脾氣。而懷孕期間，女神仍然維持食素習慣，相信健康飲食對她孕期仍能維持完美體態與有莫大關係。

倪晨曦常分享自己的食素日常。（misselvani@IG）

倪晨曦經常在ig上分享素食美照：（點閱下圖查看）

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除了健康飲食，倪晨曦一直有做瑜伽及其他運動的習慣，早已練就完美體型，打下堅實基礎，匀稱身材堪稱完美，難怪即使升級做媽媽也毫無孕味，依舊保持女神姿態！

倪晨曦常拍片教授網民瑜伽動作。（misselvani@IG）

倪晨曦勤做運動維持女神體態：（點閱下圖查看）