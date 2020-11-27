李若彤近日在微博分享穿上學生時期同款校服的相片，以及學生時期的舊照，旋即引來外界熱議。54歲的李若彤凍齡外貌受到網民激讚。舊照中李若彤年輕青澀的模樣，與現在相差無幾，少了Baby Fat的李若彤身型反而比少女時代變得更瘦削，多年來美貌依舊不變！

李若彤已54歲之齡氣質依舊，充滿少女感。（李若彤@微博）

54歲李若彤「不認老」曬學生照 網民暴動：樣貌三十年不變！

有「最美小龍女」之稱的李若彤一直是大家心目中的女神，她近年來積極運動，保持緊實完美體態，就連容貌也保持凍齡青春感，難怪網民會稱她為「不老美魔女」。

李若彤近日在微博上大方上傳了一張自己學生時期的舊照，並附上自己重新穿上17歲時的同款校服，並附文寫道：「2020年，54歲的我，在節目中穿上了17歲時的同款校服，卻是母校提供給現在的初中學生的尺碼(看來該是增磅些些的時候了)，身型沒甚麼改變，但心比從前更堅定強大了。」已經54歲的李若彤對自己的身材充滿自信，多年來保養得宜的她外貌依然清麗可人，難怪網民都驚呼：「30年過去了，你的樣子一點都沒變！」

▼▼▼【李若彤穿上當年同款校服，美貌30多年不變？！】▼▼▼

李若彤曾在微博曬出舊照展現「不老神顏值」

李若彤年輕時已是「女神級」人物。（李若彤@微博）

過去，李若彤也曾在微博曬出舊照，照片中她穿著鵝黃色性感小背心，露出螞蟻腰，下身則穿著清爽的短褲，容貌清純動人。不過女神年輕時臉部仍然有些許Baby Fat，充滿青春氣息。

反觀現在45+的李若彤臉部棱角分明，沒有Baby Fat之餘更顯女人成熟味道，氣質及狀態更甚從前。如今李若彤瘋狂運動，身材變得更加纖瘦及緊致，簡直是完美零死角，比年輕時的狀態還要好，難怪李若彤自己這樣説道：「如果這套衣服保留到現在，我想我不僅還能穿得上，有可能還有些鬆了。」

誰人不會變老？我卻更喜歡現階段外表成熟優雅的自己。 李若彤

李若彤四肢纖細身材如少女。（李若彤@微博）

▼▼▼【李若彤30年前舊照對比，現在的身材更勝從前? 】▼▼▼

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鼎盛時期八九十年代香港女星 誰保養得最好?

不過與李若彤同期的一眾女星卻似乎不及她那般凍齡，許多女星的臉龐都留下了歲月深刻的痕跡，再出現在熒幕上，不禁讓人感慨再美的容顏也難逃變老的定律。回看八九十年代香港影視了發展的鼎盛時期，一代女星所留下的倩姿再與當今對比，誰保養得最好高下立見?

與李若彤同期女演員不是個個都保養得宜？（《神雕俠侶》）

▼▼▼【「八、九十年代女神們」誰保養得最好?】▼▼▼

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「不老美魔女」李若彤凍齡大法

年齡不過是一個數字，想要保持年輕及青春感，首當其衝就是戒掉懶惰！年過半百的李若彤從來都不服輸，當年迷倒萬千少男的「小龍女」美貌身材依舊，李若彤表示保養秘訣要歸功於持續健身。她透露自己一星期至少運動3次，才能維持緊實的肌肉綫條。她經常在社交網站分享自己運動時的照片及運動方法，更大曬馬甲綫螞蟻腰展露健身成果。

李若彤練成馬甲綫和螞蟻腰，身材如少女十分完美。（李若彤@微博）

另外保持年輕開朗的心境也十分重要，李若彤曾分享自己的人生心得：「不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定」，樂觀又積極的態度讓許多年輕的網民都自愧不如。

至於十年二十年後，不管臉上有如何多皺紋，仍然是心美麗最重要。 ​​​​ 李若彤

▼▼▼【54歲李若彤的身材勝過不少青春少女】▼▼▼

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▼▼▼【李若彤「馬甲綫及螞蟻腰」9招訓練方法】▼▼▼

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