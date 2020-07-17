今年33歲的高海寧（高Ling）以豔麗外表及傲人身材走紅，多年來參與過不少影視作品及節目主持，卻常常被貼上「花瓶」的標籤。近日無線電視台熱播的兩套電視劇《殺手》和《迷網》都有高海寧精彩演出，網民更稱讚其演技有進步。

高海寧近年不斷被讚演技進步，擺脫花瓶印象，也已經迎來做「女一」的機會，相信未來幾年仍是上位期。（sammkoling@IG）

性感女神高海寧出道12年終甩掉「花瓶」標籤

2008年以參選香港小姐競選出道的高海寧，順利入圍決賽成為頭五甲，並簽約加入無線電視成為藝員。因高挑及玲瓏有致的34D身材，而迅速博得觀眾眼球，雖然高海寧陸續參演過不少電視劇，不過因為演技不夠純熟及經驗不足，加上觀眾常常只注意到她的外表，因而容易被觀眾貼上「性感花瓶」標籤。

高海寧傲人上圍總是引起話題。（sammkoling@IG）

高海寧經常以性感形象示人：（點閱下圖查看）

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近日無線電視熱播中的人氣電視劇《殺手》中，高海寧飾演為殺手清理案發現場的「清道夫」，劇中不再著重賣弄身材，加上劇中又長又多專有名詞的對白，高海寧都能掌握，被網民盛讚演技有進步。而電視劇《迷網》中高海寧「擔正」獨挑大樑做女主角，讓觀眾見證到她的演技實力，成功由「花瓶」轉型成為實力派女演員，得到越來越多觀眾的肯定。

高海寧最近曝光率極高。（《殺手》劇照）

高海寧在《殺手》和《迷網》中表現亮眼：（點閱下圖查看）

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前男友疑偷食結束5年情 高海寧勇敢走出情傷重新出發

事業方面雖然高海寧上位之路順風順水，不過感情遭遇卻十分坎坷。她與音樂製作人鄧智偉秘戀5年，雖然兩人從未公開承認過戀情，不過戀情已被外界默認，當時更有傳二人已經到了談婚論嫁的地步。

可惜好景不常，秘密拍拖5年後有網民發現兩人IG帳號互相取消了關注對方，傳出分手消息。更驚人的是緋聞男友鄧智偉竟然捲入桃色糾紛，據與鄧智偉為情侶關係的K小姐爆料，兩人在夜場相識，後男方展開猛烈追求，更向她矢口否認與高海寧拍拖，更表示自己只是利用緋聞製造新聞話題，幫助事業發展。不過兩人分手後K小姐想挽回感情，可惜遭到對方惡言相待，更被鄧智偉反告刑事恐嚇，因而決定爆料。

高海寧與音樂製作人鄧智偉5年戀情，最終分手收場。（sammkoling@IG）

有指高海寧當初不顧公司及家人反對，不顧一切與男方在一起，卻白白浪費幾年青春癡心錯付「無情郎」，後悔莫及。恢復單身的高海寧盡力恢復心情寄情工作，相信她化悲憤為力量，重新出發！愛情本來就不是生命的全部，懂得愛自己、對自己好一點，才能尋回自身的價值，做更好的自己，遇見更好的人。

高海寧IG療癒情傷十大金句：（點閱下圖查看）