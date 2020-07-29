夏蕙蘭（Olivia de Havilland）於上周六在巴黎的家中離世，享年104歲。她是《亂世佳人》中最後一位離世的主要演員，她的離去，也似是代表了一個黃金時代的終結。

夏蕙蘭與電影公司美國華納兄弟抗爭到底，不再演「無腦花瓶」角色⋯⋯一生好比電影情節。（《亂世佳人》劇照）

夏蕙蘭一生都跟同是演員的妹妹糾纏、爭鬥。一對姊妹花，是荷里活佳話與傳奇；夏蕙蘭也經歷兩段婚姻，兒子前夫都比她早逝；她與電影公司美國華納兄弟抗爭到底，不再演「無腦花瓶」角色⋯⋯一生好比電影情節。

夏蕙蘭（Olivia de Havilland）於上周六在巴黎的家中離世，享年104歲。（Getty）

我希望永遠健康地生活，但我總得在某一刻離開。我想睡在貴妃椅上，芬芬芳芳，穿著天鵝絨長袍和珍珠耳環，旁邊還有香檳，剛好解答了英國填字遊戲的最後一道問題。 夏蕙蘭（Olivia de Havilland）

對於很多人來說，死亡是恐懼與失去，但唯獨是有勇氣想像死亡，才能不白活每一天。夏蕙蘭（Olivia de Havilland）或許就有這鼓勇氣，才能活得不枉此生。

夏蕙蘭一生曾結婚兩次，第一次只維持了6年；第二次育有一子一女，兒子因癌症離世，丈夫後來也患上癌症，即使離婚了她一直在旁照顧守候。不過，比起她的愛情，她與妹妹瓊芳登（Joan Fontaine）又愛又恨的感情更有趣。（Getty）

夏蕙蘭一生曾結婚兩次，第一次只維持了6年；第二次育有一子一女，兒子因癌症離世，丈夫後來也患上癌症，即使離婚了她一直在旁照顧守候。不過，比起她的愛情，她與妹妹瓊芳登（Joan Fontaine）又愛又恨的感情更有趣。

姊妹相差一歲 由鬥奧斯卡戰到鬥長命

夏蕙蘭出生在東京，爸爸是一位律師，媽媽則是演員，妹妹在一年後出生，患氣管病，一家因此搬到美國加州。不過，她們的爸爸後來拋棄了她們，回到日本另娶別人，而妹妹的姓氏則是後來的繼父的。

她從小在母親薰陶下，也熱愛表演與藝術，19歲演出電影處女作《仲夏夜之夢》，1939年以《亂世佳人》聲名大噪，獲提名奧斯卡最佳女配角，但不敵同片的黑人女星海蒂麥丹尼爾。但她後來分別在1947年以《風流種子》、1950年以《千金小姐》獲奧斯卡影后，證明自己的實力，演藝生涯橫跨近60年，最後一部作品是1988年的電視電影《The Woman He loved》。2017年，她以100歲人瑞高齡成為受封英國女爵的最年長得主。

妹妹瓊芳登於2013年離世，享年96歲，兩姊妹仍未言歸於好。不過，姊妹二人的一段隔空對話卻十分有意思。（Joan Fontaine）（Getty）

不過，一直被她討厭的妹妹也成為演員，更比她更早、在1942年以《深閨疑雲》獲奧斯卡影后。她勉為其難向妹妹祝賀，妹妹卻不理不睬。兩姊妹關係時好時壞，但母親過世時，瓊怪罪她沒即時通知，二人長達38年不講話，直到2013年瓊96歲過世仍未言歸於好。不過，姊妹二人的一段隔空對話卻十分有意思。

不過，一直被夏蕙蘭討厭的妹妹也成為演員，更比她更早、在1942年以《深閨疑雲》獲奧斯卡影后。她勉為其難向妹妹祝賀，妹妹卻不理不睬。2姊妹關係時好時壞，但母親過世時，瓊怪罪她沒即時通知，2人長達38年不講話，直到2013年瓊過世仍未言歸於好。不過，姊妹二人的一段隔空對話卻十分有意思。（Getty）

據《The Hollywood Reporters》的訪問，瓊芳登曾說：

婚我先結的，奧斯卡我也先贏的，如果我再比她先死，夏蕙蘭一定會氣到臉色發青，因為我徹徹底底打敗了她。 瓊芳登（Joan Fontaine）

據說，夏蕙蘭知道妹妹死後，傷心地拋下了一句：「懦夫！（Quitter）」

夏蕙蘭更多人生哲學：

荷里活經典電影女星 一生比電影更傳奇？

除了夏蕙蘭外，還有更多一生傳奇得似電影的經典女演員。《人鬼情未了》女主角Demi Moore一生坎坷，在自傳《Inside Out》中提到曾小產、15歲被強姦，更指為挽留前夫Ashton Kutcher而與他與情婦「三人混戰」。

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參考資料：Readers' Digest,The Hollywood Reporters