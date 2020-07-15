【何超蓮竇驍拍拖】賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍拍拖一年多，感情穩定，早前竇驍提早抵港，經14天隔離檢疫後陪同女友一起出席賭王何鴻燊喪禮，何超蓮昨日在社交媒體上分享竇驍健身的短片，寫了「#STAYHOME」相信地點是三房豪宅，身份有如「準女婿」？

何超蓮昨在社交媒體上分享竇驍健身的短片，並標籤「STAYHOME」，相信地點是三房豪宅。（laurinda_ho@instagram）

陪何超蓮出席賭王喪禮 三太默許竇驍為「準女婿」？

何超蓮自4月公開與竇驍拍拖後，不時在社交媒體「放閃」，分享二人的生活日常。雖然分隔兩地，但竇驍一有空便會飛到香港人與何超蓮拍拖。

賭王何鴻燊於5月26日離世，享年98歲，一連三日在北角在香港殯儀館舉行喪禮，而竇驍更特地提早從內地到港，偕女友一起出席賭王喪禮。當天（7月8日），三太陳婉珍拖着女兒超蓮到場，竇驍則尾隨她們其後。是次是他首次出席何家家族事宜，而在港期間又住在三房豪宅，身份有如「準女婿」。

何超蓮昨在社交媒體上分享竇驍健身的短片，並標籤「STAYHOME」，相信地點是三房豪宅。

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何超蓮豪宅 擁私人「公園」與健身房？

何超蓮與竇驍「放閃」並非新鮮事，片中可窺探三房豪宅，也是焦點之一。不過，其實何超蓮在疫情期間，響應政府呼籲，留在家中，不時在社交媒體上分享在家的照片、影片。可見家中樓底極高，花園有如公園，也有網友笑指露台比自己的家還要大，更擁私人健身房與泳池。

＝＝》以下看超蓮豪宅，花園低調但價值不菲的是⋯⋯

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到底荷里活巨星的家居如何？原來阿嬌「手袋牆」未算誇張？＝＝＞