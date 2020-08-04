35歲楊奇煜（小煜）以《模范棒棒堂》初代成員出道，日前宣布結婚喜訊。當年台灣男子組合棒棒堂紅極一時，風靡萬千少女。除了小煜，六棒尚有邱勝翊（王子）、莊濠全（敖犬）、廖俊傑（小傑）、廖亦崟（威廉）及劉俊緯（阿緯）。可惜2011年組合解散後，他們各散東西，到底昔日小鮮肉近況如何，樣子是崩壞了或是進化？哪一個又是戀愛達人？

現年35歲的楊奇煜（小煜）是棒棒堂成員的主音，日前宣布跟28歲的護理師言言結婚喜訊。（Instagram@yangchiyu）

2006年，台灣綜藝節目《模範棒棒堂》由「黑人」陳建州主持，節目經過精挑細選，選出6位少男組合成為「棒棒堂」。出道後兩年內棒棒堂就已經在台北的小巨蛋開了演唱會，成為最快上小巨蛋的偶像團體。他們更加曾經登上香港的紅館舉辦過大型演唱會。當時期棒棒堂成功攻陷少女心，讓一眾讀書時期的迷妹出現追星潮，除了愛抄寫歌詞，在K房內唱出棒棒堂的經典金曲，弄燈牌極力追捧喜愛的人氣偶像。今時今日棒棒堂每首金曲歌詞，依然是昔日迷妹的青春旋律！

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棒棒堂名存實亡 單飛？或是解散？

當「棒棒堂」風靡迷妹粉絲們，人氣大熱之時，為何出現解散？全因為成員的粉絲數目懸殊。因而多次傳出不和以及成員單飛的傳聞，種種理由六棒被迫分家。2009年年底六棒滿約，小傑、王子便改簽傳奇星娛樂，而敖犬、小煜、威廉、阿緯四人則與金牌大風簽約，並更改團名為「Lollipop F」。雖然他們更加分屬不同公司，六棒卻依然同台勁歌熱舞和發片，簡直名存實亡。

由於「棒棒堂」的商標已被人註冊，雙方公司不能以「棒棒堂」的名譽製作商品販賣。（Instagram@yangchiyu）

畢竟雙方公司視對方為競爭對手，在利益前提之下，拒絕雙方合作。王子與小傑最終離團，跟親弟毛弟組團JPM，六棒就此各奔東西。多年後，棒棒堂終於再度合體，六位兄弟的友情依舊。2014年四棒與金牌大風合約結束，就改團名為「Lollipop@F」。在多年之後，昔日的小鮮肉都長大了，六棒都變成三十多歲的男人，當中哪一位分別最大，有誰崩壞，又有誰進化？他們的感情生活和去向到底如何？

邱勝翊（王子）現時31歲。（Instagram@prince_pstar）

邱勝翊（王子）小鮮肉不再 仍獲姊姊最愛？

邱勝翊不只帥氣，而且是一臉Baby fat的小鮮肉，成功迷倒無數少女，因而被稱「王子」，成為人氣王的他，粉絲也有十萬大軍之稱！據悉，當時他和弟弟邱宇辰（毛弟）在逛街時，因為樣子英俊而被工作人員邀約試鏡，從此加入《模范棒棒堂》的。今時今日的王子已經31歲，臉上不見Baby fat，顎骨因為臉頰太瘦而變得明顯。王子成熟穩重的樣子，多了一分男人味，昔日的稚氣不再。雖然他依然俊俏十足、打扮時尚，不過髮線有點後移，有點M字額。

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邱勝翊(王子)和香港歌手鄧麗欣（Stephy）仍然甜蜜交往中。（Instagram@stboo)

2018年，媒體拍到他與香港歌手鄧麗欣（Stephy）一同到泰國蘇梅島旅遊，爆出熱戀的消息。當時二人的經紀人表示他們以前同一家唱片公司，是認識很久的朋友而否認戀情。直至同年7月，他們終於對外公開承認戀情，表示早於4月已是戀人關係，一直希望保護戀情而低調處理。雖然他們年齡相差6年，可是鄧麗欣表示不介意姊弟戀。

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王子在Instagram發文希望粉絲可以愛屋及烏，回應：「謝謝大家！也請大家給我們些空間相處。」二人公開後，經常高調放閃，可惜因為疫情二人分隔兩地，未能相見的二人為彼此安心，會互報行蹤，又會每日Facetime溝通。今年王子生日，Stephy只好隔空傳情，到了5月20日，他們都不忘放閃，王子更加表示期待早日相見520，可見他們的感情依舊甜蜜。

5月20日邱勝翊（王子）和鄧麗欣各自表達520，王子表示期待早日相見520。（Instagram@stboo/Instagram@prince_pstar）

莊濠全（敖犬）現時37歲(Instagram@prince_pstar/Instagram@bboyowodog）

莊濠全（敖犬）解約誤前程 枉負女友？

《模范棒棒堂》的班長莊濠全（敖犬）當時以精湛舞技以及酷帥的顏值，而尖耳朵更是他的標誌，令他脫穎而出，吸引大批粉絲喜愛。由於他的樣子酷似陳冠希，所以有「山寨陳冠希」的稱號，他與鍾欣潼（阿嬌）更加傳出緋聞。現時37歲的敖犬衣著、髮型打扮新潮，比起昔日更加型格、帥氣。雖然照片下了不少Filter，但是相比近日被網民大喊崩壞了的39歲陳冠希，敖犬的保養算是不錯。

37歲的敖犬V.S.39歲的陳冠希對比，哪位如同昔日英俊？喜好實在因人而異。(Instagram@bboyowodog/Instagram@edcee3000陳冠希IGLive截圖）

2015年，敖犬決定解約單飛，因而與前經紀公司的合約出現糾紛，需要多次上庭解決，肩負500萬巨債，當時有長達一年都沒有辦法接工作。敖犬表示：「那段時間真的很低潮，我每天都會給自己打氣。」這段時間，小他10歲的的模特女友陳郁婷不離不棄的長伴敖犬身邊，更加溫柔安慰：「都會過去的！」又鼓勵他「什麼大風大浪沒見過，還有什麼過不去，我相信你」

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二人穩定交往多年，女友沒有將結婚的事施壓於他，然而敖犬表示：「這種事情不是像簽合約，會講不完，順其自然就好。」、「會變成一個甜蜜的負荷，就不可能專心在工作上」他只想一心努力工作，先解決錢債問題，因而不敢給她承諾結婚。

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楊奇煜（小煜）現時35歲。(Instagram@prince_pstar/Instagram@yangchiyu)

楊奇煜（小煜）花心男一事件大轉變？

楊奇煜是棒棒堂中的主唱，在出道以前是搖滾樂團的主唱，他身型高大，而且長相十分討人喜愛。如今35歲的小煜比起昔日多了一份男人味，樣子依然俊俏，雙眼電力十足，身型更加健美，他不時自拍大show身材。

小煜一直專注戲劇、主持，曾經出演過音樂劇一展歌喉。(Instagram@yangchiyu)

感情上，有傳小煜與小蠻拍拖時，有指和其他女生搞曖昧因而分手，小蠻當時將愛的刺青清除。後來他和宅男女神張景嵐交往3年，卻驚爆小煜私生活亂而導致分手。經歷感情錯失的小煜與28歲的護師言言都交往了1年，今年小煜的爺爺奶奶過世，而女友一直很關心他的家人，讓他明白家庭的重要性。日前，小煜公開自己結了婚的消息：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後我是她的人，她是我的女王」

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小煜透露求婚是和言言的好友串通好，帶她到餐廳，在用餐時求婚。驚喜、簡單而溫馨。對於是不是「奉子成婚」？小煜則大方否認，又表示目前沒有懷孕，但對於做爸爸似乎非常期待。疫情下結婚的二人計劃明年冬天才會舉行宴客。昔日戰友都獻上祝福，敖犬：「黑面琵鷺終於嫁出去了，恭喜小煜」王子：「祝福新人天天幸福開心，早生小小煜。」 阿緯：「祝福兩位新人白頭到老，永浴愛河，如果未來有小小煜，我女兒會遠離你，謝謝。」

小煜的女王就是言言只有28歲，是一名護師。 (Instagram@yangchiyu)

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縱使棒棒堂解散，可是他們的友誼長存。上年，棒棒堂六人重聚慶祝棒棒堂十周年。他們相約同吃火鍋，又將合照上載到社交平台，分享心情。他們相聚一刻，恍惚時光倒流當年一樣，難免有感慨的心情。

多年後，棒棒堂重聚時，竟然一同戴上帽子出席！（Instagram@yangchiyu）

小煜感慨：「期望每個人都有屬於自己的一片天。我們成熟了，你們也成熟了，什麼時候能合體，讓我們繼續等下去。」就連敖犬上年貼文吐露心聲：「2017年從棒棒堂單飛後，我加入了樂華這幾年其實早就習慣一個人工作，但這次十週年，看著公司一個個的組合，一直讓我想起過去在組合時的回憶」昔日台灣有眾多偶像團體組合，棒棒堂為一眾少男少女的青春帶來喝彩，雖然光陰逝去，卻留下最棒的青春回憶。