視帝王浩信（Vincent）與陳自瑤（Yoyo）結婚八年來，已經多次傳出離婚消息，而王浩信婚後更加與多位女星傳出緋聞！日前王浩信37歲生日，陳自瑤沒有在社交平台分享慶祝字句，反之被指借用《那些我愛過的人》的精警對白「咁多男人唔鍾意，係要鍾意搶人老公嘅」，鬧爆一眾搶人老公的綠茶婊！莫非一切就是陳自瑤的弦外之音？難道在王浩信的緋聞女友中，內有搶去王浩信的綠茶婊？

TVB劇集《那些我愛過的人》播出陳自瑤飾演Sabrina在劇中大罵綠茶婊崔姑娘（麥皓兒飾）搶老公一幕，再次引起熱話。（Instagram@chenchiyiu）

日前，TVB劇集《那些我愛過的人》播出陳自瑤飾演的Sabrina不滿綠茶婊崔姑娘（麥皓兒飾）霸王硬上弓，搶好姊妹方書文（連詩雅飾）的老公古希晨（馬貫東飾），令Sabrina出頭大罵！當晚陳自瑤更加分享精華片段，又Tag連詩雅、劇名，鬧爆：「女人我見得多，好似你咁賤格既我都係第一次見，咁多男人唔鍾意，係要鍾意搶人老公嘅」，表明「#baby唔使驚有我保護你」。不過奇怪的是她一句「#點解呢個世界咁多綠茶婊#激死我#不知廉恥」到底還有哪些綠茶婊，確實令人想入非非！難怪網民都留言「應該現實妳都想講呢句」、「含沙射影」。

事後，陳自瑤被問起，她解釋大家想太多，只是投入劇情，一心為Baby連詩雅出頭。Yoyo又指：「我覺得每一個女人，如果在同一個情況，其實都會有一個的反應，都一定會好嬲，想煎佢兩巴。」其實當日亦是王浩信生日，王浩信在IG上大Show爆肌照，表示會專注演藝事業。圈中好友當然都紛紛留言祝賀，例如陳山聰、黃智雯、陳敏之、連詩雅都送上祝福，唯獨陳自瑤未有表示。當Yoyo被問起為何沒有在王浩信IG上留言祝賀，她表明私人問題絕不回應。

王浩信生日在IG上大Show爆肌照，分享：「今年給自己的生日禮物，在忙碌的拍攝進程，盡了全力，知道未是最好，但留下了一個記錄，一個里程碑，人生其中一件想做的事！感恩遇到角色需要的鞭策，繼續努力，繼續成長！」（Instagram@vincentwong07）

2008年陳自瑤因為拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》，而邂逅細2歲的王浩信，二人拍拖3年，結果2011年奉女成婚，翌年4月誕下一女。其實王浩信婚前都緋聞多多，原以為結婚之後，男方就會修心養性！可是婚後的王浩信上位機會增加，更加成為視帝，名氣上升後又與多個女星傳出緋聞，導致陳自瑤對老公死心、失去信任，出現婚變的消息。難道綠茶婊就在眾多位緋聞女友之中？

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盤點王浩信緋聞女友，難道「綠茶婊」就在當中？

陳冠希舊愛—謝芷蕙Cammi原來與王浩信，在2011年有過一夜！（Instagram@cbbheree）

謝芷蕙（Cammi）：婚前試愛？

2011年，有傳王浩信在婚前偷食𡃁模Cammi，有指二人於蔚雨芯的生日會上認識，當時Cammi主動坐在Vincent旁邊，要求交換電話。之後王浩信更加被傳媒拍到，他親自接送Cammi到調景嶺的住所偷歡，有指二人逗留超過五小時，直至Cammi翌日的凌晨5時才離開。事後，王浩信解釋只是與一大班朋友開派對。未婚妻陳自瑤（YoYo）當時接受傳媒訪問時回應：「Vincent有同我講成件事，我係有嬲佢哋。我未見過咁主動嘅女仔。我選擇相信浩信。」

2011年，王浩信曾在婚前力追莊思明？（Instagram@lisa_chng）

莊思明：好朋友都不請來婚禮？

王浩信到了結婚前夕一樣傳緋聞，事源他與莊思明一起到新加坡工作，二人的關係親密，因而傳出王浩信力追莊思明。當時莊思明澄清：「我哋去過新加坡出trip，有一排好熟，收工會去玩，係成班人。」她再指王浩信處事幼嫩：「佢做啲嘢好細個。」又直言希望男方經過這麼多的事情，會學懂珍惜。之後王浩信婚禮上，都被記者問起為何沒有邀請莊思明出席，王浩信回應：「點解要請佢，好多朋友都無請！我哋咁恩愛，乜都影響唔到我哋。」

「安心偷食」轟動全城，黃心穎不只與許志安一起偷食，原來與王浩信都有過關係？（Instagram@jacquelinebwong）

黃心穎：安心事件後再爆當年情！

2015年，陳自瑤與王浩信的女兒當時只有3歲，不過王浩信與黃心穎合拍劇集《東坡家事》時，就傳出二人交往甚密，經常出雙入對，即使黃心穎無需開工都會去找男方。當時Yoyo出席公開場合都會正面回應，力撐老公。直至多年後「安心事件」發生，網上更加瘋傳一段疑似TVB幕後工作人員的錄音，力證黃心穎在上海拍攝《東坡家事》外景時，與王浩信做出超過拍檔的行為，在人前更加不避嫌的打情罵俏！

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2017年，蔡思貝與王浩信合作《踩過界》，蔡思貝不只人氣大增，更加傳出緋聞。（Instagram@sisleychoi）

蔡思貝：對抗第三者 拒絕婚變！

2017年，蔡思貝與王浩信合作《踩過界》而傳出緋聞，有指二人戲假情真，擦出愛火花。有指二人趁劇組一同打邊爐時，曾走入貴賓房15分鐘，關係十分曖昧。後來傳出王浩信深夜到蔡思貝的北角寓所，幽會2小時！事後浩信回應緋聞，表示太太知道二人是朋友關係，又解釋不會因為事件而避嫌，直言：「套套劇都要避點會拍得好。」後來王浩信連同妻子Yoyo合體出席商場活動，Yoyo再度護夫，澄清老公沒有出軌，否認婚變傳聞。

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陳偉琪身材勁爆，被封無綫咪神。(Instagram@vthechan)

陳偉琪：傳王浩信租單位供二人蜜會

蔡思貝緋聞過後，視帝又再與「無綫咪神」陳偉琪因為同場拍攝《溏心風暴3》，而傳出緋聞，有指男方租單位供二人蜜會偷情。之後王浩信出席活動，直指事件無中生有，更大呼冤枉。老實說，陳偉琪算有名氣，與視帝亦是同事，王浩信卻回應：「我唔知佢係邊個！唔識呢個女仔，希望大家唔好傷害其他人。」其實王浩信只是希望傳媒不要多加不實之事，以免傷害他人，他解釋：「我覺得傳媒寫我多人睇OK，呢件事都無中生有，喺呢行咁耐我明白，但唔好傷害其他人。」陳偉琪亦有澄清，二人只是走廊碰面打一下招呼的同事關係。

25歲的江嘉敏比陳自瑤小13年！青春成為吸引王浩信的賣點？（Instagram@kaman_kong）

江嘉敏：被封「地上最強小三」

2018年，王浩信與江嘉敏到英國拍攝《兄弟》外景時，江嘉敏被指經常主動獻殷勤，例如買咖啡慰勞王浩信。有傳戲中的工作人員透露過二人由英國回港後，王浩信因為是玩家，所以在頒獎禮前夕，都會在人前多加避忌收斂，表示：「佢哋明顯收斂好多，會專登扮唔熟冇兩句，但係會成日同一時間傳短訊，搞完手機又眉來眼去，好多時Kaman未有自己戲份，都會提早返公司睇王浩信拍戲，爭取見面時間，劇組啲人都知乜嘢事。」

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江嘉敏比陳自瑤小13年，緋聞一出後她就被封上「地上最強小三」，王浩信為保護江嘉敏，都立即澄清緋聞，直言：「完全唔屬實，我同江嘉敏只係工作上嘅拍檔，只止於此，當幫套劇宣傳啦！希望唔好影響到家人，多謝大家關心。」江嘉敏亦否認成為第三者，又強調與王浩信拍完劇後都再無聯絡，與王浩信劃清界綫！

王浩信與江嘉敏到英國拍攝《兄弟》外景時，傳出緋聞！（Instagram@kaman_kong）

同年6月，王浩信與太太陳自瑤盛傳婚變， 陳自瑤在出席活動時，親身為離婚事件解畫，一口氣澄清：「一直首先，冇提出過離婚；第二，我冇趕老公出門口；第三，我小朋友依然同我哋住一齊，好多各方面新聞，覺得唔係事實，亦覺得好笑。」

Yoyo IG太多端倪！婚變傳聞維持至今？

多年來，王浩信與陳自瑤的婚姻被指亮起紅燈，更屢傳分居、婚變，近年他們亦沒有共同出現活動，對婚姻一事堅決封口。王浩信為保形象，多數都以工作為由，來回應記者一切的緋聞。其實二人婚變之事早有端倪，王浩信在很久以先，就沒有戴上婚戒了。而陳自瑤的Instagram一早就消失了大部分與王浩信的合照，即使情人節、母親節與囡囡王靖喬生日，都是由Yoyo自拍，完全未見王浩信的身影。

雖然婚變傳聞維持至今，可是陳自瑤不時到Instagram分享自己的感受，都不難想像二人的關係。上年5月她曾經分享自己作過的重要選擇，似乎都是在暗示婚姻關係，坦言：「多麼忙不重要，忙什麼才重要！一次重要的抉擇勝過千百次的努力！今天的生活是由三、五年前選擇決定的，而三、五年後的生活是由今天決定的！」

陳自瑤經常Hashtag #yoyo正能量分享，支持一眾女生樂觀面對人生！(Instagram@chenchiyiu)

上年Yoyo生日曾經感言：「有些事情你覺得很難，但當你有勇氣跨出第一步時，妳會發現其實並沒有妳想像中那麼困難。」今天的陳自瑤比起昔日，更加正面自強，不時都Hashtag #yoyo正能量分享，支持一眾女生樂觀面對人生。

每個人的人生都是旅程，只是所走的路徑不同，所選擇的方向不同，所付出的情感不同，而所發生的故事亦不同 陳自瑤

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