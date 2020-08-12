【Netflix推介】抗疫留在家中，不如看些有深度的好節目。以下推介三套Netflix黑色幽默動畫，乘空閒對鏡自照－人生大多時候都是一團糟，我們大多時候都是爛人，我們是不是一次又一次把變好的機會都錯過了呢？

《馬男波傑克》IMDb8.5分，「捱」過第一季，後來愈來愈好看。（《馬男波傑克》劇照）

《馬男波傑克》：人生每分每秒都在發生糟糕的事 只是甚麼時候輪到你

《馬男波傑克》（Bojack Horseman）由2014年始開播，一共6季，可算是Netflix最成功的自家創作動畫。《馬男波傑克》不是一般動畫，一集比一集真實，一季比一季抑鬱。筆者本來不喜歡它的畫風，也不覺它的黑色幽默有趣，主角Bojack性格絲毫不吸引，甚至有點嘔心，人生是黑暗，人生是走向下坡，珍重的人不斷離開，你想「浪子回頭」，可卻一次又一次了解自己根本就是自私與壞。

可愈看愈有共鳴，最深刻一句對白是：

有一天，你會發現身邊的人都愛你，但沒人喜歡你。 《馬男波傑克》

故事簡介：過氣明星沉醉過去 卻原來一直捉錯用神

《馬男波傑克》故事講述一個過氣的荷里活明星，整天都沉醉在過去的輝煌當中，想要東山再起，在經歷6季之長後，卻發現自以為一直渴望的，原來根本不想要、不需要。大明星或小市民，一樣吃喝拉撒、生老病死，只是主角的大起大跌明顯一些，觀眾不愁找不到共鳴。

（以下含劇透）

不論是他、經理人公主凱洛林、非常正面的花生醬先生，跟借住在他家的廢人陶德，都被迫要面對人生的選擇，尋找人生的意義，承受自己作的因。波傑克的遭遇，一集比一集不堪，他多次有自我了結的念頭，卻也都回轉到痛苦當中。最深刻的劇情有二：

18年前跟波傑克合作的童星莎拉琳成為一線巨星，卻受不了紙醉金迷的生活，想戒酒重生時，波傑克找到她，與她一起濫藥買醉，莎拉琳陪波傑克去找曾被波傑克曾經傷害過的人，結果他卻因吸毒而把事情搞得一蹋糊塗。最後二人終決定重新出發，就了一句：「我想成為一個建築師。」後，她卻死掉了，因為過量服用藥物。

人生的真實就是不堪，但即使雖然生活如此悲傷，但我們還是有笑的能力，哪怕是自嘲也好。（《馬男波傑克》劇照）

另一個情節，則是波傑克決心要補救與家人的關係，想把失智的媽媽接回家，也試與她和解，但最後卻因一場誤會，而把她丟在窗戶只能看到垃圾堆的破爛療養院中，她一直困在那兒直到死去。

人生總是一團糟 當好人只是遐想？

人生卻總是一團糟，當個好人，似乎只是在風平浪靜時候的遐想。《馬男波傑克》有否走到更好？但或許，觀眾們不需一個完滿結局來領悟，人生的真實就是不堪，但即使雖然生活如此悲傷，但我們還是有笑的能力，哪怕是自嘲也好。

【點圖即看】《馬男波傑克》寂寞金句，看得明白證明你人生也有點閱歷＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

《Rick and Morty》IMDb9.2分。（《瑞克和莫蒂》劇照）

《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty） 逃到另一個時空真係work ?

動畫《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）在美國大熱，已推出四季，在電影評論網Rotten Tomato的分數高企，長期達95分以上。故事背景簡單，主要是天才科學家Rick與他懦弱的孫子Morty在異世界和不同時空冒險，還圍繞着他們一家的故事。為何會為這套動畫着迷？大概就是劇情雖是「超展開」，時時惡搞經典電影情節，但人性的描寫卻十分真實，例如是平日甚少會有電影與動畫會「歌頌」的「黑暗面」，這兒卻是主調。

《Rick and Morty》的情節也是一「絕」。有人說它時時暗諷政局、文化、甚至是女性主義：一個全由女性控制的國度會是如何？一個所有人思想都「一體化」的國家又會如何？一個國家，不用法律但有一天是「任意殺戮日」竟然可行？每集的冒險Grandpa Rick與Morty都會到這些「國度」，情節穿插着這些思想。作為觀眾，我認為不一定意同劇中思想，一套動畫讓你笑一笑，以另一角度思考就已是「賺」了。

+ 2

其中一集印象特別深刻，說到Rick與Morty錯把自己的世界弄得一團糟，人人感染病毒，像極《Walking Dead》，無法扭轉局面，唯有逃到另一個時空。劇中世界的運作是，你每作出一個決定，都會有無限個相反的平行時空，Rick與Morty 於是逃到一個世界和平，只是二人不小心炸死了自己的時空，他們埋葬自己的屍首，裝作若無其事地活下去。二人看着自己的家人，才發現同一屋簷下的幸福原來也不是必然的，或許下一秒就突然死掉了。

我喜歡這樣的說故事方式，要是像是一般心靈雞湯，告訴你要珍惜眼前人，大概誰都不會想看吧。

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+ 6 + 5 + 4

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