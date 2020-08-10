高海寧有份演出的大陸劇《三十而已》在談論女生到30歲時面對生活、愛情的危機與現實，那你還記得你十八廿二的魯莽時光嗎？被喻為《三十而已》的姊妹劇《二十不惑》同一時間也引起網絡熱話，還記得那個剛踏入社會大學的自己、那個讓你愛到要生要死的他、那個與你大打出手的她嗎？

還記得20歲的自己嗎？（《二十不惑》劇照）

「只有一次的二十歲。」踏入二十，你是懵懵懂懂的，還是熱血沸騰的過着？無論如何都是我們最珍惜的時光，由一個女生成為一個女人的過程。

中國新新代演員活演4種女孩 你又會是哪一個？

《二十不惑》同樣是《三十而已》的製作公司出品，因而主題類同，探討女生的成長經歷，《二十不惑》由4位中國新新代演員主演，卜冠今、關曉彤、李庚希和董思怡，故事從4個準畢業生角度出發，一個關於青春煩惱與成長困惑的故事，她們代表着4種不同的女大學生，並剛好組成一個閨密團：「社畜」、「女神」、「宅女」、「追星族」。

《二十不惑》由4位中國新新代演員卜冠今、關曉彤、李庚希和董思怡主演。（《二十不惑》劇照）

人生路有得揀？美貌讓零技能 成為網紅

卜冠今飾演一名為了美好未來到深圳讀書的平凡女生姜小果，家境不富裕令她事事都非常努力，也非常節儉，為人正面樂觀，是閨密圈中第一個從讀書時期當實習生，明白職場上的人情冷暖，為初踏社會大學的閨密解答難題，代表着「社畜」；關曉彤則飾演一名家中平凡但擁有美貌的「女神」梁爽，與富二代拍拖，一心畢業後便成為少奶奶卻發現對方出軌，失去愛情也不怕，美貌讓零技能的她成為網紅；李庚希飾演的羅艷（石頭）是一名「宅女」，只愛玩遊戲，家中有錢，生活被媽媽都安排好，她想改變人生，而不斷與家人爭執；姊妹團中總有一個胖，董思怡便飾演一名肉肉「追星族」，家裡富裕，為人善良，卻常被人利用，但她運氣不俗，把興趣當職業，成為一名經理人。

【二十不惑】按圖看故事大綱與人物＝＝＞

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我不需要你是誰，我只需要這份友情。 《二十不惑》

4位女生，4種不同的性格、背景住在同一宿舍，在不打不相識下，由我變成我們，讓二十歲不孤單，有否令你想起與閨密認識的時光？

我們都是這個新世界的實習生，滿懷期待地想要給人留下美好的第一印象，溫柔地說一句「初次見面，請多關照」，可這陌生的世界卻告誡我們，「初次見面，你在這裡微不足道」。 《二十不惑》

卜冠今代表着大多數的二十歲的女生，初入職場滿腔熱誠，卻被上司事事都在踐踏做人底線。（《二十不惑》劇照）

學校是社會縮影 初嘗人情冷暖 愛情只是生活一個部分

「成長」是該劇最大的主題，卜冠今代表着大多數的平凡女生，長得不漂亮，沒有大背景幫助，只能靠自己，在學校遇到無理取鬧，不還錢的同學，卻被指冷血無情，最終以其人之道還自其人之身，找回公道；在職場上以為跟對了上司有利轉正職，卻人事調動，工作計劃被打亂外，更遇上一個不道德的上司，事事都在踐踏做人底線，最後卜冠今毅然辭職；看上去都是生活上的小事，忍一忍便過去，但，這些事統統曾經都是我們的大事，讓我們氣憤一整晚，又讓我們抱頭大哭一番。

【二十不惑】劇中金句，完美解構生活；大陸職場有5字，堪稱「職場潤滑劑」？＝＝＞

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從她們的故事中，看回二十歲的自己，那份正義、衝勁，在被社會磨蝕多年後的你還有嗎？

《二十不惑》最令觀眾喜愛的是，4個女生花在友情、親情、事業、興趣愛好上的時間更多，她們的愛情線都是淡然的，不一定開花結果，就像現實中，愛情其實只是生活中的一部分，不是全部。

致二十歲曾經無惑地，為自己成長的你和我。

【三十而已】「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，劇中有哪些人生、愛情金句正中你心＝＝＞