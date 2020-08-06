日前，王灝兒（JW）與合作5年的唱片公司Sunny Idea結束賓主關係，加盟星夢娛樂，不少粉絲驚嘆婉惜，外間更猜測實力唱將JW或會陷入「爭一姐」的流言蜚語，因為星夢娛樂旗下有多位女歌手，不時傳出爭一姐而不和，氣氛緊張！難道女生堆總是非多？女生們在職場工作，應如何應對競爭問題，以免走入是非之地？面對職場攻擊，專家有何建議？必懂職場中表裏不一的4種人！

JW加盟為多元發展 獲送金咪證器重成同門競爭對手？

30歲的JW出道10年，以往成績優異，新歌一出都會迅速火紅，深受歡迎。因此JW正式加盟星夢娛樂一事，公司都特意隆重歡迎，舉行記者會向外宣布。除了多位TVB高層出席，尚有其他星夢歌手HANA菊梓喬、胡鴻鈞、鄭俊弘、連詩雅、譚嘉儀、戴祖儀、伍富橋、林穎彤及劉子碩現身支持。星夢行政總裁何哲圖（Herman）向JW送上金咪，有意器重JW。

王灝兒JW正式加盟星夢娛樂後，有粉絲留言評論「失望」、「咁唱得走去簽星夢。」、「無限主題曲 唔會有好歌唱了」，不過依然有粉絲大力支持，「加油，去到邊都支持妳，一切在心中」。（梁碧玲攝）

JW坦言自己已深思熟慮，加入新公司後有意多元發展，她表示：「因為我乜都想試下，當然唱歌係最鐘意，但都好想試下演戲、卡通片配音，甚至想擁有自己嘅生意。」近年，星夢歌手逐漸加入劇組拍劇，而JW早於上年9月就客串過TVB劇集《逆天奇案》，相信未來JW都會有拍劇的機會。音樂發展上，JW都會推出非劇集歌曲：「除咗劇集歌，我每一年都會有自己做嘅歌，大家唔使擔心我淨係得劇歌。」

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不少人擔心JW加盟後，對於星夢旗下女歌手會變成一種威脅，恐怕會是非纏身。可是JW表明並不擔心，直言：「過去10年嘅兩間公司都唔係有好多歌手，平時都唔會八卦咁多嘢，一直都係做自己，我諗之後都會繼續做自己就可以。」雖然當日記者會Herman都有解釋：「公司嘅女歌手好明白自己做緊啲咩，佢哋相對上少是非。佢哋都唔會諗競爭，而係諗每一隻歌、之後嘅作品點樣可以更加深入民心。」不過以往幾年，星夢旗下女歌手曾幾度傳出不和，而且是非多多。

HANA菊梓喬及其他歌手紛紛與王灝兒JW祝酒，友善歡迎。（梁碧玲攝）

吳若希「若希式恥笑」 與HANA不和？

一直有指吳若希與HANA因為一姐位置而不和。2019年初，菊梓喬（Hana）在《勁歌金曲頒獎禮2018》首度奪得「最受歡迎女歌星」。有網民發現吳若希在HANA奪獎時，竟然浮誇大笑13秒，有指她不似祝賀反而在恥笑。事後吳若希在訪問解釋：「造畀佢都應該啦！」網民都指她說話有骨，批評：「身為公眾人物，唔應該公然表現得咁小家！」更稱事件為「若希式恥笑」。

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上年有傳二人依然不和，吳若希曾直言：「其實大家都係同事關係，佢仲係少女，而我又成為人妻，而我講嗰啲湊女話題佢又唔係好啱。」她又指為免再惹是非，而避免與HANA合作。當時HANA接受訪問時，都大方回應，坦言：「其實當我聽到呢啲說話我係感到愕然，就算佢話唔想同我合作，我都希望有機會會同佢合作，雖然佢細過我年紀，佢比我感覺佢都幾大姐姐風範，我一直都覺得佢好有霸氣嘅女仔，其實我都好鍾意佢所有嘢，佢地位冇變，永遠都係星夢一姐。」

菊梓喬（Hana）在《勁歌金曲頒獎禮2018》中慘遭吳若希「恥笑」，更於Hana的IG上留言「恭喜你呀一姐」，難怪引來網民批評她「好酸」。（Instagram@hana_kuk）

連詩雅一加盟 立即降低威脅？ 同年出道變師妹？

2019年1月連詩雅（Shiga）加盟星夢娛樂，老闆何哲圖以及一眾歌手都為她做出歡迎儀式。有指Shiga當時表明想唱劇集主題曲，是過檔擔當「一姐」。當吳若希被問到會否怕一姐地位不保時，笑言：「正啦直頭！我同佢係同期出道歌手，依家多個師妹唱劇集歌，可以帶畀聽眾多啲新鮮感。」

連詩雅加盟星夢娛樂時，星夢一眾歌手都有出席記者會。（黃立攝）

吳若希再表示：「我呢啲妹妹嚟，其實無威脅，因為我同佢市場唔同，我市場係幼兒，Fans係BB，希望每一個BB都鍾意我，所以其他包括宅男或單身人士留畀佢，其實唱歌聲線我哋都唔同，唔擔心。」連詩雅與吳若希同一年出道，因此對於成為了師妹，就指感覺特別，表示：「對我嚟講只係新發展，呢個世代都無（一姐）呢啲嘢。係百花齊放，每個人路線唔一樣。」

吳若希早前宣布懷有第2胎，為老公何兆鴻（Alex）成功追仔。（Instagram@jinnyng）

職場上難免會受到壓力，有時會為了保護自己而採取一些行為方式來應對。家庭治療師薩提爾（Virginia Satir）曾經著作《Satir Model: Family Therapy and Beyond》，她過去數十年的臨床經驗中，發現人在面對威脅或壓力時，會因着保護個人的自尊而產生「不一致溝通」的應對方式，而出現4種溝通類型。難怪職場上不時出現表裏不一的人！

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何雁詩不想爭一姐 自言不得寵 決意離巢再追夢

何雁詩（Stephanie）加入星夢時，備受公司力捧，深受老闆器重，演唱了不少TVB劇集主題曲，算是前途無可限量。直至2017年，爆出何雁詩與同公司的鄭俊弘（Fred）拍拖，何雁詩被指小三，二人形象受挫！何雁詩的歌手事業發展因而受到影響，星運大不如前，何雁詩更加重返高爾夫球的港隊。上年11月何雁詩約滿離開星夢娛樂，以「獨立歌手」繼續歌唱事業，不過因為與無綫仍有合約，而無法登上ViuTV宣傳新歌。

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當年公司正在力捧菊梓喬、吳若希時，何雁詩正是沉寂之時。雖然她沒有捲入是非之中，卻是默認公司競爭的問題，直言：「好彩冇傳我，大家慢慢爭！唔想喺呢啲風波入面，我已經有其他風波喇！」她再解釋：「依家競爭大啲，但大家嘅水準提高咗都係好事，我都會逼自己繼續努力。呢個社會不進則退，作為歌手係要全方面增強。」何雁詩因為不想參與一姐競爭，所以決定離巢發展。

職場最怕自己幸災樂禍！

在職場上，總有些人眼見同事出事，就會幸災樂禍。根據美國埃默里大學心理學博士候選人王申生（Shensheng Wang）曾經發表文章《Why does it feel good to see someone fail?》。Shensheng Wang與心理學家Scott Lilienfeld, Philippe Rochat認為幸災樂禍是一種失去人性的表現，這種心態是由「非人化」所激發，不把遭遇不幸的人看作是人。

《JOKER小丑》教人心酸。愈悲哀就愈多人幸災樂禍，當事人愈笑得大聲，反而一點也不好笑。（《JOKER小丑》劇照）

他又表示人類在年幼時期，會因為別人的不幸而感到快樂，出現幸災樂禍的情緒。研究人員發現一位7歲的小孩在比賽中，會因為競爭對手失敗，而贏得比賽會感到更加高興。可見在競爭狀態下，小孩都會出現去人性的情況。他最後指出這些表現都是基於人培養「同理心」的多少，如果對某人的同理心愈多，對他幸災樂禍的可能性就愈小。

4招反言語攻擊！仔細留證據！

職場是非多，當遭遇言語攻擊時，應該如何應對？根據法國《費加羅報》的報導，工作生活質量專家及博士佛羅倫斯•貝尼舒（Florence Benichoux）建議，

娛樂圈與職場一樣，總會出現複雜的人事問題，不論是哪種身份地位，在工作時難免會受到壓力，而不懂如何面對上級或者同事。職場上要明哲保身的方法有很多，不過懂得保護自己之餘，都要以免對其他人做成影響，最重要不要迷失自我。