范冰冰於2018年捲入逃稅問題，演藝事業受負面新聞影響，於幕前消失了一段時間，其後更與交往四年的未婚夫李晨分開，事業愛情兩失意。日前她接受內地雜誌訪問，首次講及失戀經歷。

范冰冰登上時尚雜誌《STYLE》7月號封面，首次正面回應有關失戀的問題。（IG＠bingbing_fan）

范冰冰登上時尚雜誌《STYLE》7月號封面，首次正面回應有關失戀的問題。當她被問到「是否有在深夜痛哭的經驗」，范冰冰坦言：「失戀的時候」，她還透露聽到《不再讓你孤單》這首歌也會哭，並續指自己「會把時間填滿，就沒有時間脆弱了」。她與李晨曾經愛得高調，經歷人生高低起伏，最終卻難逃分手命運。即使重提傷心往事，范冰冰仍表現出一如既往的堅強。如今她頻頻於內地大型雜誌上曝光，看來正準備逐步回歸影圈，走出低谷。

范冰冰曾揚言李晨是她最後一個男朋友

范冰冰更曾於《康熙來了》上霸氣宣言李晨是她最後一個男朋友（微博圖片）

與李晨因合作《武媚娘傳奇》而刷出火花，2015年5月於微博上分享親密合照公布戀情。李晨是范冰冰出道多年，唯一一個公開承認的男朋友。兩人經常大方放閃，范冰冰更曾於《康熙來了》上霸氣宣言李晨是她最後一個男朋友，當主持人小S問李晨有打算娶范冰冰嗎，他毫不猶豫地回答：「當然，我們從一開始就很認真。」

【按圖重溫】范冰冰與李晨經常大方放閃，更以情侶檔出席活動：

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生日派對上求婚 零片酬出演未婚夫新戲

范冰冰曾以零片酬出演李晨首部執導的電影《空天獵》（IG＠bingbing_fan）

李晨於范冰冰36歲的生日派對上，在眾多親友的見證下向她求婚，場面溫馨感人。兩人曾於節目上透露，交往以來也沒有吵架，努力了解並融入彼此的生活圈子。他們全力支持對方的工作，范冰冰曾以零片酬出演李晨首部執導的電影《空天獵》，更表示沒有片酬也沒關係，以後李晨就用一生來償還。自從范冰冰熱戀後，便一改硬朗的「范爺」風格，完全體現到「每個女漢子心中，都住着一個小公主」這句話的真締，令網民驚歎愛情的魔力。

曾共患難走過逃稅風波

李晨曾與范冰冰度過困境，可惜仍未能走到最後。（IG＠bingbing_fan）

兩人訂婚不久，范冰冰便捲入逃稅風波，演藝形象及事業大受打擊，更要繳出8億多的天價罰金，一度消失於幕前。整段時期李晨也沒有為事件發表意見，，而兩人亦不再如影隨形，令人猜測兩人感情已逝。幾個月後，李晨於微博發文「甭管多難，咱們一起渡過去」，表示會與范冰冰共同面對困境，可惜這一對仍未能走到最後。

按圖看更多曾共患難但未能走到最後的情侶：