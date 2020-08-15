胡鴻鈞（Hubert）近日在Instagram上傳為母親慶祝生日的照片，一向是孝順仔的他為母親預備生日蛋糕，兩母子感情很好，他更幽默地留言「我娘親最近嘅口頭禪係 : 『食埋呢一餐減肥』hmm...似乎呢一餐食左幾十年都未食完，媽，生日快樂！祝您身體健康、繼續有氣有力，但可以少啲囉唆。」

胡鴻鈞日前與媽媽慶祝生日。（IG@hubertwu）

而Hubert遠在澳洲工作的姐姐Sharon也在Instagram送上祝福，靚樣意外曝光，眼大大、有氣質的Sharon絕對有潛質入行。有網民認為Sharon比Hubert的緋聞女友蔡思貝更漂亮，常常留言問Hubert為何不與家姐組成「姐弟檔」在娛樂圈闖蕩， 不過他表示家姐還是繼續做會計師較好。除了Hubert家姐，以下這些藝人的姐妹都有明星相。

+ 5 + 4 + 3

倪晨曄（倪晨曦妹妹）

倪晨曦（Elva）有個雙胞胎妹妹倪晨曄（Jennifer），Jennifer只比姐姐晚一分鐘出生，兩人都天生麗質。其實Jennifer也曾經與娛樂圈有點淵源，她曾在2007年參加「多倫多華裔小姐」比賽，不過之後未有入行，現在是兩女之母的她現居於加拿大，專注家庭，常常在社交網上傳家庭照。已為人母的她身材依然苗條，無論穿小背心還是泳衣都看不到一絲贅肉。

+ 4 + 3 + 2

CW（JW王灝兒姐姐）

歌手JW（王灝兒）是中菲混血兒，自然五官深邃，更出名唱功了得。原來她有個律師姐姐CW，同樣有好歌喉，不時在Instagram分享唱歌片段，身材苗條、樣貌甜美的CW絕對有條件入行做歌手。

其實她也曾經在IG上感慨為何妹妹可以如此自信追求自己的夢想，而自己卻沒有勇氣，但想清楚過後覺得自己難以承受作為職業歌手的沉重壓力，之後豁然地道「反之，我可以有能力做到律師，有咁穩定嘅工作同收入，我可以travel freely, sing as a hobby！」只為興趣而唱反而更自由，事業有成的她同樣擁有幸福家庭，數年前已成人妻，現在正懷孕，預備迎接新生命來臨。

+ 4 + 3 + 2

點擊看其他有潛力入行的明星姐妹==>

+ 8 + 7 + 6

圈中曾有女星因戀上姊妹舊愛反目成仇，點擊看===>