【我要做業主】29歲林秀怡（Kirby）發表社會運動言論疑遭無綫「雪藏」，暌違熒幕一年，新節目《我要做業主》日前播出，由她、胡諾言和彭慧中主持。節目探討在樓價高居不下的情況下，年輕人的上車故事。首集請來馮盈盈做嘉賓，而剛剛榮升業主不久的Kirby也在節目中分享她的「上車」經歷。

+ 3 + 2

為醫患癌母傾盡40萬積蓄 終「靠男友幹」上車

林秀怡（Kirby）去年工作量大減，意粉店生意又受到疫情影響，她仍然大膽選擇逆市上車。去年12月，她與男友以50萬首期購入500萬的屯門新樓。自小父母離異，Kirby與媽媽居住在天水圍公屋，基層出身的她上車不能靠「父幹」，她笑言自己是「靠男友幹」上車。雖然Kirby一向慳家，除了演員工作外也有經驗網店及餐廳，甚至在很久之前曾賣過保健品和避孕套，但Kirby媽媽在2018年患癌，她傾盡40萬積蓄治療母親，原本的置業計劃也要擱置。

林秀怡自小與媽媽相依為命。（IG@kirbysau）

感激男友信任出大份首期做擔保人

有女生總幻想嫁入豪門可以生活無憂，有女生卻嚮往有個「搵10蚊畀9蚊自己」的伴侶，林秀怡（Kirby）的男友絕對是後者。由於Kirby儲蓄不多，單位的首期大部份都是由男友負責，而作為演員收入不穩定，男友二話不說成擔保人。因為Kirby的樓花抽籤排得比男友前，所以她是該單位的唯一持有人，她對男友感激又感動，「有個人很信任自己，不怕我奪走層樓離開。」

情侶一齊買樓，總會想到「分手後如何處理」，不過她也直言兩人關係已如老夫老妻，雖未簽下一紙婚書，但已視彼此為結婚對象，一年後收樓便會開始同居生活，兩人關係穩定，看來不用太過擔心。不過也有網民留言直指她「咪又係靠男友」，不過Kirby毫不介意，更在Instagram回應「如果真係有個人肯比你靠有咩唔好，我有好男友我自豪」，幸福滿溢。

+ 7 + 6 + 5

母親患病愛屋及烏：佢擺我喺第一位

林秀怡（Kirby）與男友透過工作相識，對方是在無綫工作的導演，兩人至今拍拖3年多。沒有「後台」的兩人都是默默耕耘才在這個圈子熬出頭，Kirby入行12年，初初只是飾演閒角，更經歷過零收入的日子，後來透過劇集《是咁的，法官閣下》、《婚姻合伙人》才漸漸「入屋」，廣為觀眾認識。而Kirby男友由PA（助理編導）做起，近年才升職成為導演，兩人都陪伴對方走過低谷，共過患難自然關係穩固。

林秀怡感激男友愛屋及烏。（IG@kirbysau）

母患病崩潰 感激男友成最強後盾

林秀怡（Kirby）在母親患癌時近乎崩潰，自小便與母親相依為命，所以才會不惜用盡積蓄，送母親到私家醫院治療。而在這個最彷徨的時刻，男友便成為Kirby最大的後盾，母親進出醫院都是由他「車出車入」，當她忙於工作時，對方就會替她執屋。她坦言母親永遠是自己心中的第一位，而男友只是第二位，但她受訪時也直言「男友很愛我，他把我放在第一位。」言語間，已經感覺到她十分幸福。

點擊看圈中其他女藝人的「上車血淚史」：

+ 8 + 7 + 6

不少女藝人都理財有道，有生意頭腦，點擊從商風生水起的女藝人==>