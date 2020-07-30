2020年度的香港小姐競選將於下月底舉行，經過兩輪面試後，早前16強已經誕生。每年港姐選舉總會傳出不少參選佳麗的是非，今年也不例外，被稱為「女版金宇彬」的23歲佳麗陳楨怡（Celina）因為身形高挑，早已被傳媒形容為三甲的大熱人選，但人紅是非多，一入圍16強，隨即有人爆出她的「黑歷史」。

陳楨怡（Celina）是大熱人選。（01娛樂/梁碧玲攝）

陳楨怡 - 被爆「長期收兵」

根據《01娛樂》的獨家報導，讀者黃小姐自稱是Celina在英國讀書的朋友，她大爆Celina的現任男友Andy是戴祖儀前度，Celina以前在英國讀書時更是「蒲精」，一星期至少「蒲」一次，而且「長期收兵」。黃小姐更指「她飲醉酒就可以攬攬鍚鍚」，暗指她玩得放縱。事後，Celina接受《01娛樂》訪問時承認現任男友是戴祖儀前度，但就否認「愛蒲」指控，更直說自己讀書緊湊。

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賴琦媛 - 面試失言



誰是誰非真的難以得知，不過這一屆的「是非佳麗」還有賴琦媛（Ivy），網上直播面試已爆出「名車論」，因一句「Benz都算名車？咁都可以話我日日坐」被封為「寸嘴Ivy」。而她之後更被爆整容削骨及經常到深圳夜蒲結識富家子弟，不過Ivy堅持自己樣貌是「純天然」，但受訪時未有否認自己追求「富二代」一事。

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港姐選舉過往一向有不少是非纏身的佳麗，當中更不乏三甲大熱人選，縱然賽前呼聲很高，她們往往都未能「走到最後」，難道大熱倒灶只因是非太多？

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蔡嘉欣（2019）

YouTuber兼模特兒蔡嘉欣在2019年參選港姐，參選前已是略有名氣的KOL，讀書時期已參加雜誌的校花校草選舉，畢業後經營時裝網店，又是YouTuber，更曾經主持Viu Tv節目，幕前經驗豐富。而她的Instagram有過十萬追蹤者， 比不少藝人還要多，因此她宣布參選後，隨即引來大批網民討論。

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不過受人矚目也未必是好事，參選期間屢屢被爆出「黑歷史」，包括指她拜金、以及用淘寶貨充當高檔貨出售等。不知是否因為負面新聞影響評判對她的印象，最後她5強止步，只獲得贊助商獎項「最迷人豐盈美唇大獎」，去年三甲分別是冠軍黃嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲。

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