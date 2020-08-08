早前，在中大相關Facbook專頁掀起一場「屋村妹vs名校女」的討論，畢業後數年發現女友「中產出身」，思想行為跟「屋村妹」大相逕庭，個性更為可取。

按住宅來擇偶，多可悲；以為自己有選擇，多天真。

從前，人以群分；現在，人以「樓」分。（《金都》劇照）

月入2萬屋村妹 vs 月入6萬名校女？

從前，人以群分；現在，人以「樓」分。

Facbook專頁「CUHK Secrets」掀起一場「屋村妹vs名校女」的討論，沸沸騰騰。有人分享，自己畢業4年，月入60k，強調「搵老婆一定要搵個有家底，起碼要中產」。指認識兩位女生，A女傳統名校畢業，月入6萬，性格進取，會計劃未來；B女不是名校出身、不是「三大」畢業，月入二萬，家住屋邨，為人知足、肯捱苦卻嫌上進心不足，撰文者指B女過於容易滿足現狀，又不願進修，這種性格甚至會拖垮自己。

「A中學係dgs（拔萃女書院）， CU（中大）半神科，月入60K左右，屋企人中產。B中學係屯門村校，非三大，月入20K，住公屋」「我身邊好多男人仲覺得老婆夾就好，唔洗（使）叻同有錢。但咁諗好錯，B咁嘅女人，同你再夾，都會拖垮你同下一代。」撰文者語重心長勸勉師弟，慎選女友，並不是性格夾、開心就足夠，結果引來大批回應。

以下節錄討論及網友回應：

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看法以偏概全？名校女真實這樣想......

網友熱烈討論，更多的人批評他的看法以偏概全。A和B女不過是那位撰文者所認識的兩位女子，難以綜合代表所有中產名校、屋邨非名校女子的想法。

筆者有幸畢業於傳統名校，想起舊同學S。S早在前年置業，首期大部分由她一人承擔，加上家人幫助，拍拖多年的男友則一起供樓，她對男友的最大期望，是一起各展所長，開二人公司。眾多朋友中，舊同學S算是十分勤力的一位。

筆者身邊也有屋邨女生K，女生K跟撰文者所說的「安逸知足」應有點距離。K雖不是出身富裕家庭，26、7歲的她做人目標非常明確、理性，更不盲目相信愛情。K的擇偶條件就是富有，她甚至不介意對方有家室，不介意對方不專一，信誓旦旦說：「當然經濟能力要比我高，難道我要跟你捱？」

人難以「樓」分 先別把自己看低

舊同學中，當然也有安於活在父蔭中的人，筆者也不是為「屋邨妹」或「名校女」平反，說實在，她們性格怎樣、誰更適合當女友或妻子，筆者根本不知道。筆者只知道，人有能力改變自己，或許出身貧窮，很多事情都得來不易，但還是可透過努力去增加人生的高度，但要是只着眼比較，便是先把自己看低。

根據《Business Insider》的報道，配對公司整合客人的擇偶條件，發現不論是「富婆」還是「富翁」，擇偶條件都差不多，如外表吸引、有智慧。不過，富有女人首要的擇偶條件，卻是安全感與相處舒服。（《金都》劇照）

選「屋邨妹」因為欣賞其性格 還是自卑？

有網友指，A女B女同樣可敬，不過是男生幼稚，從前分不清自己欣賞喜歡什麼，如今硬將二人比較。也有網友強調自己會選擇「屋邨妹」，並仔細分析現實條件所限，「名校女」的生活奢華，根本難以負擔；或許，他沒有意識到，他不只覺得「屋邨妹」更易滿足、個性更好，而是他心底裏覺得自己跟「屋邨妹」更貼近，可能也藏一種既看不起別人，也看不起自己，又自卑又矛盾的心態。

不過，人其實傾向找跟自己相似的人。

根據《Business Insider》的報道，配對公司整合客人的擇偶條件，發現不論是「富婆」還是「富翁」，擇偶條件都差不多，如外表吸引、有智慧。不過，富有女人首要的擇偶條件，卻是安全感與相處舒服。

配對顧問Amy Andersen分享經驗：「女人想要聰明、經濟狀況穩定與健碩的男子。但仁慈、有品德與願意給予承諾才是最重要。」更重要是她補充，女人想找跟自己相似，即專業、有事業與有能力的男子。

選擇人生伴侶 先思考自己需要什麼

有人辭官歸故里、有人漏夜趕科場，每個人對人生及伴侶的選擇準則皆不一樣，與其思考是否可以「滿足對方」，不如先諗清楚自己真實需要怎樣的人生。

視野與事業均可後天建立、打拼。名校女生知不知足、屋邨女生勢不勢利，無人可一概而論，唯一可肯定是，自卑與「狗眼看人低」的人不可愛，男女皆是。

參考資料：Business Insider

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