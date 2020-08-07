【悠長假期｜木村拓哉】《悠長假期》在1996年播出，由當時只有24歲的木村拓哉創下造成「月九（周一晚上9點）不出門」－即人人留在家中追看的傳奇，更掀起了「Long Vacation現象」。24年過去，這對姊弟戀感情萌芽故事不過時。

《悠長假期》在1996年播出，由當時只有24歲的木村拓哉創下造成「月九（周一晚上9點）不出門」－即人人留在家中追看的傳奇，更掀起了「Long Vacation現象」，令學習鋼琴的男生大大增加。 （《悠長假期》劇照）

「就把它當作一次神賜的，很長很長的休假吧！不需要總是盡全力衝刺的，人總有不順或疲倦的時候，不必勉強衝刺，不必緊張，不必努力加油，一切順其自然。然後呢？然後就會好轉的。」

這是《悠長假期》的經典對白，是鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾）安慰30歲「人財兩失」的葉山南（山口智子飾）所說的話。

人總有不順心的時候 就當是一個悠長假期

《悠長假期》在1996年播出，由當時只有24歲的木村拓哉創下「月九不出門（周一晚上9點不出門）」傳奇－即人人留在家中追看，更掀起了「Long Vacation現象」，令學習鋼琴的男生大大增加。事隔24年，今周在黃Viu上架重播。

《悠長假期》24年首播，今年重溫仍不過時。（《悠長假期》DVD封套）

經典姊弟戀 由「永遠好朋友」展開

故事講述30歲的葉山南（山口智子飾）在婚禮當天，發現未婚夫逃婚，她失戀又花光積蓄，只好暫居在未婚夫室友，即鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾）的家中。而瀨名也是一個鬰鬰不得志的鋼琴家，平日教琴維生，暗戀學妹涼子（松隆子飾），終於鼓起勇氣約會，卻發現二人根本不合拍，而涼子後來也愛上別人⋯⋯葉山南與瀨名秀俊同在人生低潮，互相倍伴、支持，終由「永遠的好朋友，養老院之約」發展到在河坢一吻定情。

「Don't Worry. Be Happy」是《悠長假期》的經典場景。（《悠長假期》劇照）

30歲遇戀愛低潮 就像我們每一個人



30歲的葉山南（山口智子飾）性格不拘小節、直率可愛，結婚當日未婚夫失蹤，只留下一信說他另愛上他人，對方柔弱需要他，而葉山南自主獨立，故不辭而別。葉山南被失戀的「原因」，非常耳熟能詳，人生也總是在谷底才會遇上意想不到的事。與24歲的瀨名秀俊（木村拓哉飾）相遇，互相安撫到發展一段微妙姊弟戀，經典劇集不怕一看再看，《悠長假期》沒有「狗血淋頭」或出軌與報復的刺激場面，只是在說人生總會有低潮，不必勉強衝刺，就當是放很長很長的假期，一切順其自然，自然就會好轉。在這樣的時候重溫，暖暖心頭。

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