IKEA宜家家居剛剛推出2021年產品目錄，一如既往，就不同房間的布置與裝潢作示範，特別就收納「小貼士」推出一系列產品與示範，以簡單生活為主題的「蝸居」作建議，十分實用！

收拾房間，時時一鼓作氣，然後無以為繼。不消一星期，房間回復凌亂，拋棄舊物，又有新物囤積，故態復萌。筆者近來閱讀James clear的《原子習慣》，當中說到要令好習慣成為你的一部分，在於有效「系統」，而非目標。IKEA剛推出的2021年新品目錄，或許能啟發我們如何建立有效的「系統」。

【點圖即看】搶先看IKEA 宜家家居推出新品目錄，當中不乏「木系」、「奶茶色」家品＝＝＝＞

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IKEA2021房間收納建議：分類收納、小物收納與善用「上下空間」

1. 把房間物品分類：

IKEA寫道：「人一生至少花六年找東西。」因此，把物件分類收拾、擺放，才是有效的整理方法。

點擊看哪些產品有助分類擺放：

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２. 不能小看瑣碎物品的「破壞力」

眼鏡在哪？充電線呢？梳子呢？這堆物品平日都好端端地攤在案頭，只會在有需要使用時消失，又不知要浪費多少青春找尋，瑣碎小物該如何擺放？

點擊看瑣碎雜物收納好幫手＝＝＞

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3. 善用「上下空間」

收納之道，除了「節流」－減少物品，也要「開源」－找新的收納空間。要好好善用房間的「上下空間」。

點擊看哪些產品助你善用房間的「上下空間」：

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日、台網民真實評價 購物前別衝動先做功課

不知道哪件收納好物真正好用？如由大熱產品RÅSKOG活動几，2021年將會變奏出NISSAFORS系列活動几，不少日、台網民都曾針對熱門產品，分享真實用家經驗，購物前不妨先做功課。

用家真實分享：IKEA中伏清單 經典Billy書櫃易變形 網民指床頭層架令臉敏感？日台網民大推收納好物 Ikea實用透明收納盒 減價$7蚊都唔使？