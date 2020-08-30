【珍惜食物】葉璇食人剩菜太難頂？黃翠如習慣打包衛生又慳家

中國政府發起「光盤行動」，提倡國民珍惜食物，女星葉璇曾自爆主動吃鄰桌剩菜，引來香港網民狠批不衛生；相較之下，黃翠如從小習慣打包食物，做法貼地兼響應環保，更是讓人仿傚。

葉璇籲勿浪費食物 網民反應兩極

憑《封神榜》紅極一時的葉璇近年北上發展，性格一貫直率敢言，深受中國觀眾歡迎。

葉璇透露自己有次在餐廳因為不想浪費食物，而食鄰桌的二手飯。（演員葉璇@Bilibili）

繼中國政府提出節約飲食後，葉璇在今年6月的直播舊片被翻炒，她在片中表示自己在餐廳吃飯時看到鄰桌剩下一盤蔬菜，主動向侍應提出：「我可不可以吃他們的洋蔥？」葉璇認為很多地方的人連飯也吃不飽，所以不忍浪費食物，此舉獲中國網民大讚環保「惜食」。

不過很多香港人則大呼「難頂」，又指食鄰桌二手飯不衛生，即使葉璇在片中重申並不鼓勵去吃人家的東西，會有口水，她當時也是觀察很久發現鄰桌動也沒動那盤菜才吃，但香港網民仍不接受：「傾偈都會噴到口水啦！」

黃翠如習慣打包剩菜 拒食自助餐

黃翠如在疫情間大展廚藝，不知道是真愛還是學老婆的惜食美德，即使翠如煎燶雞翼，蕭正楠仍照吃不誤！（wongtsuiyu@IG）

另一邊廂，黃翠如的惜食行為則廣受港人接受和讚賞。她小時候家境並不富裕，明白食物得來不易，因此甚少浪費食物，她亦不喜歡吃自助餐，因為自助模式容易浪費食物。

黃翠如時常提醒自己要珍惜食物，點餐時也忌「眼闊肚窄」，每次吃不完也會打包回家，減少浪費食物又慳錢，身邊朋友也被她這個習慣感染呢！

學會優雅惜食環保便攜餐具推介

兩名女星的出發點都是不浪費食物，這個心態實在值得學習，想更環保和慳錢，不妨添置以下小工具，無論是吃不完的零食想收起，用餐後想打包食物和飲品，都可從手袋裡拿出這些迷你法寶，輕輕鬆鬆保存食物！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/28）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！