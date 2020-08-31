「戒指」對於女生來說是充滿愛情的奇妙魔力，象徵着愛情的戒指除了是婚禮上必備的單品外，戒指亦是時尚配襯的指標，特別是近年來興起的線戒，細緻的線戒一圈一圈組合起來除了裝飾雙手，讓整體造型更完整外，原來戒指戴到每一根手指都有趨運的作用，各有含義，戴對的話更可讓「愛情事」變得事半功倍？日本網上正流行一個「戒指開運法」﹗

鑽石戒指對於每個女生來說，總有着不可言喻的魔力 (《戀愛可以持續到天長地久》劇照)

女生除了對於設計精緻且簡約的耳環、項鍊和手鍊毫無抵抗力外，戒指亦都是眾多女生首飾盒中不可缺少的配襯飾品。除了是已婚或是訂婚的女生會把戒指戴到合適的位置表示戀愛狀況外，女生隨意把戒指戴到手指中，也有其他的含義。

每根手指頭原來也代表着不同的意思，女生只要戴得對便可以簡易地提升自己各方面的運氣 (lamire.jp)

近日，日本網上流行一個「戒指開運法」，指出每根指頭也代表着不同的運程，例如：拇指代表着「父親之指」，根據古時的羅馬傳統，拇指戴上戒指也意指願望可以被實現；食指代表着獨立力與具條理式的說服力；中指代表着個人直覺與創意靈感；無名指代表着無限的創造力，更是一隻具備堅定神聖誓約的手指；尾指代表着有不能預計的機會會發生。

然而，左手與右手的手指亦代表着不同的涵義與運勢，只要了解清楚把戒指戴得對，便可輕易招來甜蜜滿滿的桃花外，甚至可提升人緣與財運。

【接下圖了解更多】左手5根手指的代表涵義與運勢

【接下圖了解更多】右手5根手指的代表涵義與運勢

雖然戒指戴在不同的手指上就會具有不同含義與運程，但戒指也貴為時尚流行的指標，有些女生卻擔心自己手指不夠纖幼和白晢，戴起戒指上來會不夠美觀，但其實只要了解清楚自己的手型與膚色來挑戒指，便可輕鬆戴出時尚感！

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資料來源：lamire.jp