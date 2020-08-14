不少女星獲邀請參與大型活動時，總會走過一張紅地毯，紅地毯外不少攝影師也準備利用專業相機來捕捉女星最美的一面，但俗語有云：「上鏡三分胖」，不少女星為了在人前維持窈窕身材，唯有依靠「後製修圗」軟件達到完美身材的目標。

迪麗熱巴一向是內地公認的美女 (VCG)

早前騰訊公司舉辦2020年度發布會公布公司未來的發展重心，更同時邀請內地一眾當紅女星出席活動來為發布會充撐埸面，受邀出席發布會的女星中，最受關注的除了是剛剛產後便首度復出的唐嫣，更有近日憑都市愛情劇《幸福，觸手可及！》而人氣再度急升的迪麗熱巴和剛剛與內地經理人結束合作的「話題女星」楊穎（Angelababy）等。

眾女星不但被傳媒捕捉到踏上紅地毯最美的一刻外，刻意用心打扮的她們也急不及待在網上與粉絲分享自己的美照，還有女星官方釋出的造型寫真照，可惜有眼利的網民發現部分女星的照片都經過精心修圖，與傳媒所釋出同日打扮的紅毯造型圖中的外型膚色都有差別。不過愛美是女人的天性，不知道哪位女星修圖後的身型與現實最大差別呢？

迪麗熱巴：被喻「千年一遇的氣質女神」修圖前後差別不大 白皙肌膚靠日敷3面膜?

修圖後的迪麗熱巴其實與她真實的身型沒有多大的分別，（圖右／VCG）修圖前的迪麗熱巴皮膚依舊那麼的白皙，腿部也是依舊的修長。（圖左／VCG）

在內地人氣一直高企的迪麗熱巴，一向被傳媒和網民冠以「千年一遇的女神」的稱號，稚嫩臉蛋配上白皙的肌膚總令人聯想起零瑕疵的蛋白，另外迪麗熱巴更擁有筆直的纖幼長腿叫人好生羨慕。常被人稱為女神的迪麗熱巴在傳媒的鏡頭下依舊維持女神應有的元素，如玲瓏白滑的美腿、纖小腰肢和精緻的臉孔無一不缺，紅地毯造型更是一如既往地令人驚艷，真是修不修圖也沒有多大的影響。

另外，迪麗熱巴能夠擁有白皙的肌膚除了與生俱來的因素外，有的更是勤力敷面膜，由於當藝人需要長時候帶妝，所以迪麗熱巴十分注重肌膚保養，盡可能維持皮膚有足夠的水潤保濕度，所以迪麗熱巴的護膚秘訣是一天敷3片的面膜，早上起床一片、妝前一片、晚上卸妝後一片後，甚至會利用天然的牛奶來洗面呢！

【按下圖看更多】迪麗熱巴紅地毯造型修圖前後的分別和她平日的美照

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楊穎（Angelababy）：常陷修圖風波 曾被批「五短身材」修圖後驚現長腿？

常陷修圖風波的楊穎（Angelababy），修圖前看起來雙腿有點肉（圖左／VCG），修圖後雙腿明顯變得很修長。（右／VCG）

近年楊穎（Angelababy）除被傳與黃曉明已離婚的消息長期佔據熱門的討論區外，楊穎平日的時尚造型也為人所討論，加上她成為內地綜藝節目《奔跑吧兄弟4》的固定班底後，也不時被網民拍得真實錄製節目的現場照，雖然常被網民批評身材比例和平時釋出的硬照中完美模樣大相逕庭，更有網民笑言：黃曉明看到都傻眼。但楊穎擁有猶如精緻娃娃的五官也是一個不爭事實。

在騰訊公司所舉辦2020年度發布會中，楊穎（Angelababy）的紅地毯造型也與過往一樣是走公主式可愛風，她穿上這套由Giambattista Valli 2020秋冬的高級訂製晚禮服雖然十分可愛，但卻讓大腿看起來有點肉肉的，沒有如平日硬照中看起來那麼的修長。

【按下圖看更多】楊穎（Angelababy）於地毯造型修圖前後的分別

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唐嫣：產後五個月快速瘦身的 修圖前後也不見肚腩 愛跳繩體重維持48公斤

修圖前的唐嫣其實在身型上也沒有讓人可挑剔的地方 （圖左／VCG），修圖後的唐嫣在身型上其實也沒有多大分別，最為明顯的便是膚色更為透亮 （圖右／VCG），另外，

或許人們誤以為體重達48公斤的唐嫣並不是十分輕，但唐嫣卻擁有172cm的身高，換句話說她的體重有點兒過輕。但早前被媒體曝出今年2月誕下龍鳳胎的唐嫣，以短短5個月便把身型回復產前水準，肚子更不見任何贅肉。

修圖後的唐嫣在膚色上明顯較為白皙明亮和沒有瑕疵 (VCG)

皆因唐嫣維持體重除堅持控制食慾外，更全靠激進的跳繩運動來達到消脂效果，採用「見縫插針」的跳繩方式，每次跳五分鐘，堅持每天跳五組，難怪唐嫣在傳媒的鏡頭下仍舊維持修長的美腿和零贅肉的手臂，修圖後的身型與真實身型也絲毫找不到分別，盡可能只說修圖後的唐嫣膚色較為白皙一點而已。

【按下圖看更多】唐嫣於地毯造型修圖前後的分別

【按下圖看更多】其他女星：周冬雨和鞠婧禕等人的紅地毯造型修圖前VS修圖後的分別

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【按下圖看更多：總有些人擁有同天使般的美貌 —梅根勝凱特 冠軍公認美人 整形醫生黃金比精算五大最美王室女性】

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