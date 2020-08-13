現年23歲的茱莉亞（Julia Colfer）除了是一位英日混血兒，也是香港半島酒店集團高富華（Nicholas Timothy James Colfer）的女兒。茱莉亞（Julia Colfer）沒有緊隨父親的腳步去管理酒店，而是選擇進軍日本藝能界。早前接受日本節目專訪的她，除意外曝光有錢千金的奢華私生活外，最令人感到驚訝萬分竟是她所說出的「擇偶條件」？

現年23歲的茱莉亞（Julia Colfer）除了是一位英日混血兒，也是香港半島酒店集團高富華（Nicholas Timothy James Colfer）的女兒 (juliajulia_colfer@IG)

有些人苦盡一生，為的就是賺取足夠金錢讓下一代活得更自在更富足；有些人甫出生便含著金鑰匙，有著呼風喚雨的財力。出生於富裕家庭的茱莉亞（Julia Colfer）自小便享受奢華的生活，家庭資產遍佈世界各地，如在香港、日本和英國都各擁有數以億計的豪宅。

身為「半島酒店」富家千金的茱莉亞除早前在日本節目《今夜くらべてみました》分享自己在香港居住時的奢華生活外，近日進軍日本娛樂圈的她更在日本綜藝節目《マルコポコリ！》公開徵求男朋友的條件，更坦言由出生到現在也未曾戀愛過，很想藉着這個節目找到戀愛對象，但其中一個的「擇偶條件」卻讓一眾網民難以置信，更表示這種男人只應天上有呢！

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從小上學便由專車與管家接送 返校從不用腳落地 零摺衣服經驗

23歲的茱莉亞（Julia Colfer）把自己打扮得像一位公主一樣 (juliajulia_colfer@IG)

23歲的茱莉亞（Julia Colfer）在日本綜藝節目《マルコポコリ！》分享到到自己從小也在半島酒店長大，每天所吃所用的都是高水準的星級美食和奢華日用品，每次出國旅行只會選擇乘坐頭等艙。

因為（走路）很麻煩啊！抱我上落也可當作肌肉訓練也不錯，而男管家也可當作做肌肉訓練！哈哈哈。 茱莉亞（Julia Colfer）

曾經我也到過原宿的服裝店想面試打工，店員問我能不能摺衣服看看，結果我摺得亂七八糟，所以我就沒被錄用，因為我自己連一次摺衣服的經驗都沒有。 茱莉亞（Julia Colfer）

不知道茱莉亞是否為配合自己的富家千金身份，她上學除了必定有專車與與管家接送外，她未曾用自己的腳緩緩步入校園，只因一句麻煩便命令管家到學校前也需要抱著她，所以茱莉亞的「千腳」果真不用落地步入校園，而且天生不用工作的茱莉亞更未曾為自己摺過一件衣服。

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比起愛情更愛錢？指明身家擁有＿的男人才是理想型

茱莉亞（Julia Colfer）曾表示走路是一件很麻煩的事 (julia_colfer1797@IG)

雖然每日都過着普通人嚮往的富豪生活，但除了需要錢維持日常開支外，也需要愛情作為生活的調劑品。從未戀愛過的茱莉亞（Julia Colfer）也曾向心儀對象告白，並為被自己暗戀的男生送上長達3米的頸巾，但遭到對方拒絕。不過，相信正常人也未曾把3米的頸巾圍到自己的身上了。從小也過著充裕富貴生活的茱莉亞（Julia Colfer）也坦然自己很愛錢，她曾經向奶奶索取天價的壓歲錢，雖然目標未能達到，但這個價格堪稱「難以觸及」的壓歲錢也成為茱莉亞的「擇偶條件」，她在節目指明當她的男朋友只需要給她「9兆日圓」（約HK$6,600億）便可以了，因為獲得9兆日圓的錢是茱莉亞的畢生目標，那麼當她的男友也有責任幫助她達成目標。

只需要「9兆日圓」（約HK$6,600億）便可能擔任茱莉亞（Julia Colfer）的男朋友(《マルコポコリ！》截圖)

在現年23歲的茱莉亞（Julia Colfer）的眼中，金錢是不可取代的東西 (julia_colfer1797@IG)

當茱莉亞（Julia Colfer）在節目說出這個天價「擇偶條件」外，主持人無一不嘩然，有網民更表示難怪茱莉亞「母胎單身」23年、「妳把錢當男友好了」和「應該剛剛從火星返回地球」等等的留言。雖然在這個物慾橫流的現實世界中，沒有金錢或許不能生活，但真正的愛情卻是無價，甚至可激發人的潛在能力，超越金錢帶給關係當中的幸福，而且金錢的多與少也不足以衡量一個人是否值得去愛或去擁有。與其沉醉在金錢帶來的快感旋渦之中，不如清楚了解如何提升自己於異性當中的吸引力吧！

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資料來源：日本節目《今夜くらべてみました》、綜藝節目《マルコポコリ！》、《5 Ways to Become More Attractive to Others》