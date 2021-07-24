穿搭｜啤梨身形4大顯瘦法則　高腰褲拉長比例　A字裙遮肚腩粗腿

【顯瘦／穿搭技巧】亞洲女生普遍都屬於啤梨身形，身體上大部分脂肪都集中在臀胯和大腿上，有著下身肥胖的問題。那怕是身形有不完美的地方，只要了解自己平日的衣著謬誤和運用顯瘦「藏肉心機」，便可隱惡揚善，穿出修長身形比例。



「啤梨身形」是很多女生的煩惱，只要懂得穿搭技巧便可以視覺顯瘦。 (spriing____@IG)

屬於下身肥胖的的啤梨身形，真是很難挑選衣服？其實啤梨身形一般擁有不錯的曲線美，有時只需要學懂穿搭方法，多些展現上半身的纖細感也可以帶出誘人和偽窈窕的視覺效果。

一位同屬啤梨身形的台灣網紅春春，便在Youtube上分享了數種適合下身肥胖的女生穿搭術。台灣網紅春春示範的造型舒適自在，簡單得來又不失時尚風格，值得同樣受到啤梨身形困擾的女生們參考。網紅春春更總結「偽窈窕」的穿搭心得，只要記謹「寬腰合高透」這五字口訣，穿搭造型就一定不會出錯。

「偽窈窕」技巧一：寬+A



寬鬆的上衣配上「A字」剪裁的連衣裙，可輕易穿出顯瘦感 (I’m Spring@YouTube)

台灣網紅春春建議如果下半身是較為有肉地的女生，衣櫃裏最需要長備一條「A字」剪裁的連衣裙或是背心長裙，喜歡較為淑女一點的可以選擇款式較為洋氣的連衣裙。「A字」剪裁的吊帶背心裙可輕鬆穿出多層次的配搭，打造出顯瘦視覺遮蓋下身肥胖。

「寬+A+長」的偽窈窕穿搭技巧適合一些愛穿長裙的肉肉女生 (I’m Spring@YouTube)

另外，台灣網紅春春也分享到一個「寬+A+長」的偽窈窕穿搭技巧，與「寬+A」技巧甚為類近，輕鬆穿出瘦削的腰肢。「寬+A+長」穿搭術需要一件A型剪裁的下身單品，和寬鬆款上衣配襯，但這次的A字型單品便需挑選一件半身款長裙或中長裙，但謹記不要選緊貼腰臀的裙子，建議比起平日買大一個尺寸，加強小腹位置的修飾效果，瞬間遮掩肚腩非常顯瘦。如想突顯造型休閒感覺，也可隨意配上布袋或穿上簡約的帆布鞋亦可。

▼▼▼【按圖看】「寬+A+長」的偽窈窕穿搭技巧，肚腩粗腿也不怕，輕鬆穿出瘦削身形▼▼▼

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「偽窈窕」技巧二：寬+合



寬+合的穿搭技巧不會過份顯出「五五身」問題 (I’m Spring@YouTube)

寬鬆款上衣可配合身款的西裝褲，將寬鬆的上衣「攝衫」收進西裝褲內，讓身材比例看起來更修長，輕鬆改善了「五五身」問題。網紅春春更提到如果想打造休閒感覺的話，可配上一對黑色帆布鞋和揹上素色手袋亦可。另外，不少啤梨身形的女生都很在意肚腩問題，如果穿上合身上衣配較為緊身的長褲時，「上緊下緊」的組合很容易把肚腩擠了出來，連帶呼吸也覺焗促，所以一件寬鬆的上衣配上合身的褲子更為適合，輕鬆打造顯瘦的感覺。

▼▼▼【按圖看】寬鬆的上衣配上合身的褲子，從不都是不敗的顯瘦組合▼▼▼

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「偽窈窕」技巧三：寬+寬 (+腰)



一件「Oversized」的上衣可配上百褶裙子，便可以創造出層次感 (I’m Spring@YouTube)

「Oversized」的穿搭單品也許是每個肉肉女生的福音，一件「Oversized」的上衣可配上百褶裙子，便可輕鬆創造出層次感。穿搭同一色系的單品其實也可以營造出瘦身的視覺效果，網紅春春提到關鍵元素便是運用不同材質的單品搭配，為同色系的衣着帶來不一樣的感覺，例如：白色棉質上衣配以絲質的百褶裙子等，再穿上米白厚底鞋，為整體的造型帶來統一感。如想下身看起來更修長的話，可選出在腰間加上腰帶來突顯腰線，拉長下半身比例更顯腿長。

▼▼▼【按圖看】「Oversized」上衣遮肉效果好，注意打造層次感更顯瘦▼▼▼

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「偽窈窕」技巧四：透+高



透+高是一個不錯的穿搭技巧 (I’m Spring@YouTube)

這個穿搭技巧主要靠一件透視上衣，內襯短款的貼身打底衫。喜歡性感一點的女生可以選擇屬內衣款的bra top，下身則可選擇高腰褲配襯。台灣網紅春春指，可隨意將襯衫「攝」入褲頭位置。上衣的微透效果令視覺更輕盈，配合高腰褲令身形比例看上上去更見修長。此外，也可運用短款貼身上衣來配襯高腰褲，營造出「大長腿」的視覺觀感。

▼▼▼【按圖看】透視上衣展現小性感之餘又不會太暴露，下身必選高腰款拉長比例▼▼▼

資料來源：I’m Spring

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