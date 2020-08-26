31歲陳靜（Dada）近日連發多張性感黑白照寫真，以一小時完成拍攝被讚專業，引來迴響。陳靜Dada昔日𡃁模出身，擁有「百果園E神」之稱，後來加入電影業，以性感角色「爆炸糖」成功獲獎而備受肯定。 陳靜Dada一直拒被性感標籤，多年後她竟然為演活角色，一下子增肥20磅，放棄S身材？今時今日的陳靜Dada邁向專業演員之路，成功洗去當天𡃁模性感形象，將曾脫下的衣服逐件穿回！

陳靜（Daa）單是一個眼神，電力十足，相當魅人！被指黑白照比彩照更加美！(Instagram@dadachan)

1小時模特 專業惹火！

今次這輯照片陳靜Dada相當性感誘惑，身穿吊帶內衣露出事業線，下身一條休閒長褲，褲頭更加跌至盆骨以下位置！而且陳靜Dada的身材比起以往更加纖瘦，就連臉都尖了！攝影師Kit曾經透露陳靜Dada在一小時內就擺好所有pose，順利完成影出這輯作品。

陳靜DaDa穿起吊帶內衣露出事業線，拉低褲頭，更添性感。(Instagram@dadachan)

疫情之下，陳靜整日留在家中運動，之前她都有在社交平台分享蜜桃臀之秘技和運動片段。不過最厲害的是她在減肥後，E級上圍仍然屹立不倒，身型狀態大好當然要大Show身材，難怪怎樣拍攝都這麼美！

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𡃁模不再！難踢走性感框框 曾陷抑鬱棄星路？

當年書展𡃁模紛紛出性感火辣寫真， 令人充滿遐想。𡃁模代表人物之一的陳靜Dada自必然會被外界框起性感形象。2012年，陳靜Dada成功參演電影《低俗喜劇》，飾演火辣性感角色「爆炸糖」令人刮目相看，更獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角榮譽。雖然陳靜Dada成功一舉成名，她的性感形象更深入民心，當中或有一些不能說出口的苦。

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陳靜Dada入行拍戲受到很大壓力，曾在ViuTV《金像女情》分享：「要好好保護自己嘅私生活，不可以做自己，工作上又要見好多人。以前仲唔識點處理，未夠成熟，好多嘢都唔敢表達，不敢講。屈住屈住，唔敢同屋企人講。」2013年陳靜Dada曾一度抑鬱，經常失眠而需要求醫，當時更加要依靠藥物治療。曾經短暫離開幕前！

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陳靜Dada不想再被過去性感形象框死自己，畢竟被定型了，所受的壓力就更大。後來陳靜Dada又重新振作，希望在電影界能夠大展拳腳，明白要成為專業演員就需要擁有百變的形象。她認為香港是一個好好的起步點，明白自己需要進修好外語，然後學戲，拍攝好香港電影，為未來發展做好準備。

陳靜DaDa：「心有多大，舞台就有多大。」(Instagram@dadachan)

別再標籤！肉女變玉女？

陳靜Dada明白為角色難免會有性感暴露的場面，不過她十分堅持三點不露的底線！她坦言：「以前不是很知道為了甚麼的，只覺得搵到錢，有嘢咪做囉。現在想努力演好每個角色，得到多些認同，希望將來可以因為演技而被肯定，不需要性感，不需要有尺度。」

2007年陳靜Daa與陳柏宇拍攝道地百果園廣告時，瞓身演出瞬間爆紅，成為宅男女神，「百果園E神」之稱。(道地百果園廣告截圖)

有意一轉形象的陳靜Dada曾跟公司溝通，認為類似角色，不想重複演，所以有些戲未必會接。她直言：「我也是一個觀眾，我知道若果不停去演些尺度大的角色，下次大家想到那些性感角色，就想到搵你。錢是搵到，但會失去很多其他機會。所以要自己說出來、跳出來，寧願多些時間休息，去等好角色。」

陳靜Dada笑言自己不是想當玉女，解釋只想讓觀眾見到另一面，不想一開始就被標籤。「我也很想知道自己可以演到甚麼角色，在摸索中不管結果如何，起碼你讓我試咗先。」多年的努力為陳靜大洗底，加入天下一電影公司，2019年她更加在主演的電影《Baby復仇記》中飾演人母。最想不到她竟然要增肥自己20磅，大谷肚腩？

《Baby復仇記》中，陳靜擔正女主角，飾演孕婦「尤家敏」。陳靜DaDa：「你所飾演的一秒會成為他人生命中的一秒。」(《Baby復仇記》電影劇照)

增肥廿磅再勁減十磅？擔正女主登國際電影節

電影《Baby復仇記》中陳靜Dada擔正女主角，飾演孕婦「尤家敏」。當時導演陸以心為了陳靜Dada更加入戲，演活好角色，便要求她增肥二十磅。陳靜Dada本來就是易肥體質，單是吃澱粉質和薯條就增肥二十磅。她不只是整個人腫起來、走路易累，而且變得更易情緒化，她坦言：「拍攝時要裝假肚子和淡妝，整個狀態都很頹，很容易牽動我的情緒，每次我看見鏡中的自己已經想哭，所以很明白導演的用意，因為我不可能了解做媽媽的辛酸。」

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陳靜Dada拍完《Baby》後，原來之後緊接了另一部電影，需要在一個月內速減二十磅！體重身型變化十分之大。陳靜Dada為了短時間減肥，做法有點極端，就是每日只吃一餐和做運動，而且這一餐亦不能吃得太多。她直言知道這樣會傷害身體，體重會很易反彈，但是時間實在太緊逼，她唯有用一個不健康減肥方法，以如期趕上拍攝期。陳靜Dada因為身體一下子變化太大，需要中藥慢慢調理身體，她直言：「我想我不會再試第二次了。」所以直到近期，她為了更加健康而積極運動，成功修身。

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體諒是最重要的態度

要在電影行業平隱打滾，工作態度絕對重要，今日陳靜在電影路發展逐漸成熟，能在古天樂的天下一電影公司中突圍而出，當然有她成功的原因。陳靜表示：「我講不出到底自己優勝在哪裏，可能，我識得體諒周圍的人和事，不會將自己擺在很高的位置。跟別人一起工作時，我永遠覺得，不要麻煩別人，盡量配合，好似影一輯相，我會去拿捏大家想要的東西，攞一個中間點。」

陳靜Dada相當重視對同事的相處，尊重各個崗位。陳靜曾表示：「做人，最重要是清楚自己的位置，別人跟你相處才會舒服。如果你自恃過高，不理其他東西，很快就會傳開去，下次，別人可能就不會用你。我總覺得，每個人幫你、用你，一定是有原因的。」

陳靜DaDa加入天下一電影公司後，在生日時都獲得老闆古天樂的祝福。(Instagram@dadachan)

耳水不平衡 明白Work Life Balence！學會了軟弱！

單親家庭長大的陳靜Dada因為是家庭支柱，所以從前在演藝工作上，就會充滿好勝心。即使她工作有多大的壓力，以往有不開心都會選擇不告訴家人，盡量不將負能量發放出來，可真的分秒不可鬆懈！2017年陳靜Dada因為患上耳水不平衡，被迫停工休息後，她終於學懂平衡心態，接受自己的負能量和軟弱一面，明白了怎樣跟自己相處。

陳靜DaDa病癒後，都要服用中藥防止頭暈。(Instagram@dadachan)

陳靜Dada感言現在長大了，開始接受自己的負能量，明白到家人原來會接受她，甚至給予解決方法，坦言：「我以前太好勝了，每件事都攬上身，壓力令我患上耳水不平衡，醫生都提醒我，壓力有很大影響，現在我開始會給家人看見自己軟弱一面，還有注意養生之道。當時停工一年，對我生活沒影響，我與家人同住，又不是個亂花錢的人。」

陳靜DaDa：「你所飾演的一秒會成為他人生命中的一秒。」(Instagram@dadachan)

陳靜Dada受耳水不平衡纏擾一年時間，令她轉變作息，多睡一點。她表示：「以前覺得自己可以捱夜，晚上會不停追看很多電影、劇集，希望吸收經驗，現在我學懂分配時間，還有不要給自己太多壓力。」

生活是學習在暴風雨中跳舞。 陳靜Dada

陳靜（DaDa）：「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。快樂屬於你自己。」(Instagram@dadachan)

𡃁模出身的陳靜Dada終於擺脫昔日性感𡃁模的形象，達成多變演員的目標，呈現不同的可能性。今天的陳靜Dada經歷過人生的高低，比起以往多一份成熟感，飾演孕婦時全程投入，展現演員的專業態度。今年陳靜Dada先後接了三部電影，她不忘保持身體健康，努力平衡工作和休息時間：「我知道身體的弱點後，就不可死衝爛衝，亦不容許太貪心，希望每部戲在最好狀態，有時間就放假旅行，享受生活。」

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