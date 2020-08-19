今個月28日汪明荃（Liza姐）即將踏入73歲，阿姐一直跟貼潮流，前年開始玩Instagram更加自創「汪阿Tag」，如今就坐擁超過11萬粉絲。之前Liza姐在IG大曬昔日的清纯美女照，獲封「荃荃BB」！年青時的Liza姐美若天仙當然深受男女歡迎，但在成名的背後，感情路不是一帆風順。Liza姐與羅家英（家英哥）結婚前，有兩段鮮為人知的情史，現實之中的愛情難免令人唏噓慨嘆。羅家英如何用3招令Liza姐邁向幸福？

汪明荃Liza姐的年青照一出！五小時內超過6400個Like！方力申指照片應該是Liza姐今年影，而吳業坤搞笑、口花花留言：「有無icq no. ？」(Instagram@wang_liza)

現時72歲汪明荃（Liza姐）感慨青春，在IG上大曬年青照，她無添加的美貌引來各方藝人激讚，包括丁子高、譚凱琪、袁文傑、森美、黃翠如等，吳若希更封她為「荃荃」。Liza姐與羅家英雖然不是年青時一起，不過今時今日二人恩愛萬分，經常放閃。然而，一直有傳Liza姐因為過去失敗的婚姻情史，而幾度拒絕羅家英，到底家英哥是怎樣打動Liza姐？

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為登演藝高峰野心 痛失婚姻？

當年青春無敵的Liza姐只有19歲就加盟麗的，展開演藝事業。後來她追求表演上的精益求精，自費到日本深造一年左右，認識了製衣行業的商人劉昌華，二人相戀拍拖並於1971年結婚。很可惜他們的12年婚姻觸礁收場，1983年離婚。

離婚後，汪明荃Liza姐仍有與前夫劉昌華及其家人保持聯略。(Instagram@wang_liza)

汪明荃（Liza姐）曾在《1圈圈 星光背後》節目訪問中，公開這段婚姻的死因！Liza姐坦言婚姻不是兩個人的事，當年時間過於側重在事業上，而疏忽家庭的維繫。她又指出如果奶奶老公不能經常見到媳婦老婆，當然不是好事。Liza姐表示在婚後的自由度高，奶奶和老公都十分尊重她，只是自己一心發展演藝事業上。

後來Liza姐有了拍劇機會，在娛樂圈愈做愈順利，工作都變多，事業家庭就更難取得平衡，最終感情轉淡。如今的Liza姐更加明白婚姻和愛情，她曾經表示年青時以愛情為主，但當出過社會工作，就知道自己想要一個怎樣的人，會對生命有保障，亦能走得更長。結婚都不是兩個人的事，是兩個家族，愛情飲水飽是不可能。

汪明荃在1970年代為無綫首席女演員及當家花旦，在1970–80年代演出多部著名劇，也是前四朵金花成員之一！（《楚留香》劇照）

何守信是X先生？金牌司儀地下情？

80年代，Liza姐與金牌司儀何守信傳出相戀的消息，發展地下情。二人拍檔主持《歡樂今宵》一直被視為金童玉女，他們在出席大型公益活動時，被記者拍攝到他們拖手而行，令二人緋聞甚囂塵上。何守信曾表示：「我同阿姐拍拖時無試過同居，我由75年離婚至88年移民，一直都係維持獨居生活，其後移民加拿大後，呢段情都維持咗兩三年先結束。」

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很多人對於以往感情依然心有芥蒂，從此如同陌路人避而不談、極少會面。何守信都慨嘆過人生的遺憾太多，有時真正的愛情不如想像中充滿甜蜜和温馨，總需要為對方付出。多年之後他們各有家庭，只留下一聲「我們都老了！」來感慨。Liza姐曾經分享自己的愛情觀，認為一生人的時間十分寶貴，這個人未必是生命的全部，需要天時地利人和，這個時候遇上這個人，只能當是激情。

1981年，汪明荃Liza姐獲選為香港十大傑出青年，也是香港首位得到此榮譽的女藝人(Instagram@wang_liza)

羅家英（家英哥） 暖男3招收服Liza姐！

Liza姐與家英哥性格南轅北轍，已經廝守對方三十一年。1987年，二人因排練粵劇《穆桂英大戰洪州》一年，而一戲定情，演出之後二人便相約看戲食飯。當初他們拍拖，真的是沒有再婚的概念，雖然羅家英經常唱《Only you》和《我向你求婚》公然求婚，但汪明荃當他只是搞笑。2009年，他們都已經年過60歲，卻突然拿出很大的勇氣結婚，結束20年長跑！到底家英哥又是怎樣收服Liza姐？

1988年汪明荃與羅家英組成福陞粵劇團。(Instagram@wang_liza)

1.戰勝癌魔 愛是形影不離

2002年汪明荃患上乳腺癌和甲狀腺癌，家英哥都陪伴左右，形影不離，Liza姐最終成功戰勝病魔。2004年底，家英哥卻患上肝癌第3期，Liza姐亦有留在醫院陪伴他，細心照顧。

他們在彼此經歷重大難關時，默默地守候對方，這份感謝的心絕不能用千言萬語描述得到！Liza姐眼見家英哥患病，承諾他在病好後二人就結婚：「當時大家是有意思在一起，但他獨身了那麼久，我又離婚了很久，彼此都習慣了一個人生活，可以說大家都有婚前恐懼，害怕相處不來，後來他媽媽患病，他又有病，變了感到需要人照顧。」

家英哥曾形容他們的感情：「阿姐在雲端，我在平地，最終能夠一起，是個奇蹟！」(Instagram@wang_liza)

婚後，家英哥不忘當刻的感受：「我染到重病，你主動同我講，等你嘅病好咗之後，我哋結婚啦，當時我聽到好感動，我知道喺大病當前，你好想名正言順留喺我身邊照顧我，當時我就覺得，你真係需要一個同我一起面對生死嘅名份，呢個名份唔係朋友，更加唔係女朋友，只能夠係妻子。」為同行人生的人給予身份，是戀情昇華的重要一環。

家英哥曾為追悼亡母撰寫訃聞，思考過汪明荃應以哪一身份下名，令家英哥萌生結婚念頭。(Instagram@wang_liza)

2. 深情傳統 愛信守承諾

Liza姐曾經指出羅家英為人傳統，又直言二人都是十分看重名份，憧憬「羅生羅太」的稱呼，他們故有共識低調進行婚事，以免張揚。原來早於2007年，二人到大西洋城唱歌工作時，就打算正式結婚，原以為可以簡單註冊，怎知要居留三個月才可安排註冊，結果婚事延誤。直到2009年，汪明荃要到美國工作，就與家英哥趁機到拉斯維加斯註冊結婚。家英哥為人深情，一直念念不忘Liza姐的愛。

汪明荃曾在1985年患上甲狀腺癌，手術後康復。另於2002年患上乳腺腫瘤，完成手術並康復後成為香港防癌會委員，致力推廣防癌資訊。(Instagram@wang_liza)

上年他們結婚十周年，羅家英曾經趁520的日子，自拍深情影片分享至社交網站公開示愛，感言：「我記得我哋結婚嗰年，我係63歲，你係62歲，年紀已經好大，只有你同我可以知道，邁出呢一步需要好大好大嘅勇氣。」。

你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命，估唔到，就成為我哋嘅愛情金句，我知道你明白，我認定咗呢個人，我就會一生一世去愛呢個人，所以，我呢生人最大嘅成就，就係執子之手，與子終老。 羅家英

家英哥提起患癌的事，更一度流淚，家英哥見從未送過Liza姐鑽戒，就趁機拿出贈予︰「太后，我好感激可以遇見你，呢30幾年好感激身邊有你，我呢世人同你相遇係晚咗啲，如果有下一世嘅話，我想早啲搵到你，早啲陪住你，你願意嗎？」他們真摰的愛，令人相當感動！

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3. 最佳安全島 愛吵架

婚後，羅生和羅太才住在一起，家英哥直言婚後會為雞毛蒜皮的事而吵架，Liza姐做事有原則，亦會向他人加予個人意見，而反之自己卻不愛聽人意見，二人就會因而爭執。家英哥又笑言：「如果唔嗌交點樣增加感情呀！」有時兩公婆鬥嘴都是一種情趣，直接的溝通令大家了解對方，家英哥認為彼此在學習相處方式，要時間互相磨合和遷就。

原來家英哥與Liza姐在婚後都是財政獨立！(Instagram@wang_liza)

汪明荃平日會為會館公事操心，容易精神繃緊，有時家英哥就會笑嘻嘻的令Liza姐放鬆。Liza姐：「面對政治角力、會館的事務，都令我精神好緊張，但看到他，我就會笑，總之他帶給我很多輕鬆感覺。」她又直言：「無得再挑剔啦，大家一把年紀。」她表示會將心彼己不輕易要求對方，認為大家都需要自由空間。

Liza姐IG上寫著：「2/5/2020 Liza & Kar Ying 結婚11周年」，而當日更穿上品牌Issey Miyake整套連身裙（約五千港元）！(Instagram@wang_liza)

Liza姐與家英哥以愛情戰勝病魔，今天的幸福可算是苦盡甘來，有時間他們就會去旅行，放在ig上放閃。今年羅生羅太結婚十一周年，他們相約三五知己慶祝，Liza姐都悉心打扮。二人展示甜蜜笑容，相擁合照，十分恩愛。

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