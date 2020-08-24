IKEA2021年的產品目錄推出不久，台灣 IKEA就乘着「動森」熱潮，推出《動物森友會》版本的IKEA 產品目錄，封面更是人氣島民「史培亞」，網民大讚製作認真。

台灣IKEA推出「動森版」2021年產品目錄。（IKEA.Taiwan@Facebook）

現實生活中的家不過癮 就在遊戲中實現？

《動物森友會》助不少人在家中消磨時間。居家隔離的日子，「動森」更為吸引，陽光海灘、枝葉扶疏，理想家居、哪怕現實是困在四壁之中，世外桃園只是一鍵之遙。「動森」功能時時更新，潛水、流星、夢境與煙花大會等等都是新「功能」，確保玩家的熱情不會降溫，不少時裝品牌也把自家設計放在「動森」上，在遊戲中免費宣傳。

台灣IKEA更分享「IKEA動森店」，更穿上制服！（IKEA.Taiwan@Facebook）

台灣IKEA推出「動森版」2021年產品目錄

台灣IKEA也乘着熱潮，於上周在Facbook上分享一系列「動森版」的2021年的產品目錄，更寫道：「現實生活中的家不過癮，連動森世界的島內設計，IKEA型錄也能成為最佳風格指導。」IKEA「動森版」2021年產品目錄更以「人氣島民」史培亞作封面，網友大讚製作認真，更希望IKEA推出實體版本。

【前後對比】「動森版」2021年 IKEA產品目錄，與真實的目錄相似度達99%？

點圖即看對比==>

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沉迷遊戲 不過現實不滿足：你想要怎樣的生活？

筆者跟友人同樣愛玩動森，無他，遊戲實現了現實得不到的。



無獨有偶，IKEA近一年度的產品廣告，探討的也是「尋回自我」。廣告中，媽媽從此不當媽媽，只想做一隻貓。兒子旁白：「有時她很黏人，有時又很自我⋯⋯但用自己的方式去生活的媽媽，看起來都很輕鬆自在。」最後以一句「活出你喜歡的新生活」作結。換了一屋家具，就能活出自我了嗎？

IKEA最近推出的廣告，十分有趣，媽媽從此不當媽媽，只作一隻貓。（影片截圖）

埋首遊戲，沉迷購物，大多目的是娛樂，其實我們更想是麻木。《異鄉人》、《鼠疫》與《薛西弗斯的神話》等著作的作者卡繆指出日常生活的「荒謬」－生活就是吃喝拉撒，上班下班，近乎麻木、機械式地一天一天地過，他認為：「無論如何，有一天，『為什麼？』這個問題就會浮現起來。」

「只有一個哲學問題是真正嚴肅的」

他也指出，當我們企圖回應這問題，便會發現這世上根本沒有客觀的人生意義存在，供我們發現與依循。而當一般人「覺醒」，發現這問題後，都會選擇逃避，用工作或各種娛樂的方式令自己分心，避開這個問題，繼續麻木地生活下去。可是，他認為認真的人也會不禁想像為何自己要活下去，因此提出：「只有一個哲學問題是真正嚴肅的，那就是︰自殺。」即便如此，卡繆認為人不應該自殺，因為這便是對「荒謬」屈服，可人也不能苟且偷生，而是應該以自己的行動賦予自己生命的價值， 以「反叛」的姿態去生活。

改變人生困難 最大障礙是什麼？

我們大多都習慣填滿生活，不容自己空閒、不容自己思考。思考與改變，統統都是奢侈。「覺醒」不易，作出改變更難，錢不能缺，身外物統統難以割捨。最近看Jame Clear的《原子習慣》，人想改變、突然想建立所謂的新習慣不過想解決問題，不能安於現狀，或許便是「覺醒」的前奏。改變或許無用，但就如薛西弗斯搬石頭，也是一個悲壯的反叛。

「動森版」2021年產品目錄更以「人氣島民」史培亞作封面，網友大讚製作認真，更希望IKEA推出實版本。（IKEA.Taiwan@Facebook）

沉迷遊戲，不過現實滿足不了。數百元的遊戲，可供紓憂減壓，逃避一下，確實「抵玩」；數千至數萬，也可以換一屋家居，由外到內地去「改過自身」。無論方法如何，在這近乎停擺、脫軌的個多月中，你能否在麻目中脫離，放空、抽空地想一想自己想要怎樣的生活？