一句「像極了愛情」令網民「詩癮」大發，世間所有曖昧不明、進退兩難、事與願違、互相矛盾的事，都像愛情。

特首林鄭月娥與劍橋大學的交往，竟也讓網民聯想起戀人分手，她「反客為主」主動退回院士名銜，誰先說了算，像極了愛情。

世間所有曖昧不明、進退兩難、事與願違、互相矛盾的事，都像愛情，多浪漫！特首林鄭與劍橋大學的交往，竟也讓人聯想起分手的戀人，先發制人，誰先說了算。 （《金都》劇照）

最令人討厭的分手行為：愛面子、強當好人

世間所有曖昧不明、進退兩難、事與願違、互相矛盾的事，都像愛情，多浪漫！朋友間總有一兩位，分手時必定先發制人，大喊：「不是你飛我！是我飛你！」其實終歸最愛的，還是面子。

分手不可能和平，不管是提出一方，還是「被分手」的一方，心中總有些地方忿忿不平；失戀根本無法不痛，不管是主動或被動，回憶襲來，想深一層，還只落得無限悵惘。因此，分手失態，近乎人之常情，綜合網民與身邊好友的令人討厭的「港男港女分手行為」，你又會否覺得似曾相識？

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要是執著、意難平，根本是為難了自己。失戀痛不痛，回憶重不重，如何面對，如何處理，從來都是只屬一個人的課業，分手前後，他／她頂多只能陪陪你，你的所有，還是要自己擔。那麼多東西像極了愛情，因為情人眼中容不下半顆細沙，愛情中不能沒有錯誤，但我們還是可以努力，立志從今以後錯少一點點。

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