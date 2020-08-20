【戒掉習慣】向來不太好工具書，不過《原子習慣》不同。James Clear不安慰、不餵讀者喝心靈雞湯，只是明明白白地分享，一天一點小習慣，好的壞的，涓滴成流，別到水漫金山才後悔。

James Clear的《原子習慣》大概是始成年人的生活說明書。（thevanessachang@instagram）

每一個小習慣 都構成將來的你

《原子習慣》（Atomic Habbits）這書也不算新，2018年出版，登多個報章的暢銷書榜，可一直不感興趣，直到近來疫症影響，減少外出，悶在家中，才自問：咦？為何我還是活得一塌糊塗？原來一直推說因為沒有時間而不去做的事，從來都只是借口。「如何成為一個更好的人？如何踏踏實實地過每一天？」James Clear的《原子習慣》大概是始成年人的生活說明書。

James Clear在低谷時開始養成一點一點的好習慣，6年後才見成果，而這些成果，卻終生受用。（JamesClear@Facebook）

瀕死邊緣重生 悟出人生哲學

James Clear的文字很簡單與直白，但他寫的序，是全書最有溫度的數頁，因為他寫到，他差點就死了。那年高中，他在一場棒球比中意外被球棒擊中臉，嚴重受傷，他的父母跟他來他們的熟悉的醫院－十年前他們也在這兒陪伴患癌的妹妹，戰勝癌病。他差點就死了，幸好經過數月的治療後，他康復出院，重踏球場，可惜卻一直沒有上場的機會。他記下，自己自4歳起開始打棒球，這對於他來說是多麼重大的打擊，他坐在車上哭泣，嘗試在播一首令自己好過一點的音樂。

然而，在重創後第6年，他卻被選為他所就讀大學的最佳男性運動員，並且入選ESPN的全美明星陣容——整個美國僅有33人獲得這項殊榮。他最終沒有成為職業棒球手，但他在低谷時開始養成一點一點的好習慣，6年後才見成果，而這些成果，卻終生受用。

習慣會隨時間放大 角度偏差影響目的地

對於這樣一個勵志的故事，就似所有勵志的故事，筆者看畢了心裏敬佩，卻沒有太大啟發，直到他寫道，其實習慣的影響，會隨時間放大，就似是操控飛機，偏差了角度，就影響了目的地，人常常想知道未來會怎樣，就看看現在自己正做甚麼。

（JamesClear@Facebook）

先改變信念 才改為變行為：想做運動 便把自己想像成運動員

James Clear認為，我們每一個習慣，其實都是為了解決生活的問題。習慣沒有好壞之分，只是對照你的目的，它們有沒有效。他認為，當我們想養成一個新習慣，其實是想解決新的問題，可惜很多人往往「三分鐘熱度」，一鼓作氣，無以為繼，那是因為「方向」根本錯誤。

他把「改變」畫成一個圓形，由外到內，似洋蔥一般：結果、過程與身份。

他把「改變」畫成一個圓形，由外到內，似洋蔥一般：結果、過程與身份。 （JamesClear.com）

第一層是結果：這層是改變成果，有成果推動你繼續前進，例如，體重減輕、出版了一本書、贏了獎項等等。這樣成果都會推動你改變。

第二層是改變過程：這層是改變日常生活的系統，例如，每天到健身房、收拾桌面令工作更流暢、養成冥想的習慣等等。我們大多習慣都是在這層面。

第三層，也是最深的一層是身份：這層有關改變你的信念、世界觀、個人形象、對自己與他人的批判。你的信念、猜度與偏見都是來自這一層。

目標不是腹肌與磅數 是你要成為怎樣的人

要養成不易動搖的習慣，就要先改變日常生活的「系統」，不能只追着結果跑。不過，更重要的是：你想成為一個怎樣的人？你會為了甚麼而挺身而出？你希望抱持甚麼價值觀？很多人終生都找不到這些答案，或是根本沒有想過，因為腹肌與薪金，比這些目標都明確得多。他建議，那不如你改問自己：要成為一個怎樣的人，才能得到我想要的結果？

改問自己：要成為一個怎樣的人，才能得到我想要的結果？（rainie77@IG）

他舉減肥為例，要是你想減磅，那你不應只追着磅數跑，而是問：一個時時運不動的人，他／她的一天是怎樣的？他會吃甚麼？每作一個決定，都問自己，那樣的習慣才會持久。

「原子習慣」4步徹底改變人生，點圖即看＝＞

+ 6 + 5 + 4

《原子習慣》不是心靈雞湯，它是一部很踏實的工具書，James Clear沒有要我們成為一個怎樣的人，只是幫助那些想改變，而往往力不從心的人。筆者覺得這是一本不錯的讀物，重點要誘我們思考、提醒我們改變從來都在自己手中。

畢竟，大多人花十年廿年只想不做，而這樣對你的人生毫無益處。