39歲金剛與28歲的梁云菲分手不到半年，戀上現年40歳的台灣女星小嫻（黃瑜嫻）。前度梁云菲也於Instagram限時動態回應並祝福戀情，但卻被發現疑「收回」有關回應？

小嫻3年前和何守正結束5年婚姻，先前曾一度和好友張勛傑傳出緋聞，與小1歲的金剛因為同在墾丁衝浪結緣，興趣相仿，一拍即合。（小嫻 @Facebook）

28歲與40歳的分別，也仿佛見於這隔空互動中。

39歲藝人金剛今年4月與台灣「國光女神」梁云菲在社交平台宣布分手，不少網民大感意外，因為二人不時「放閃」，想不到突然分開。有傳梁云菲主動提出分，而她也在綜藝節目中曾提到，金剛「大男人」，自己並非他的竉物，堅稱不會復合。事隔4月，金剛認戀台灣女星小嫻，雖未有如上一段感情般高調，但二人也大方承認。

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日前才大方祝福的金剛前女友梁云菲，昨卻突然吐露心中委屈。（梁云菲@Facebook）

前度梁云菲回應金剛新戀情：祝福是給她的，不是你的。



小嫻證實與金剛交往中，大方表示相處快樂，互相照顧。小嫻表示未有介意對方上一段戀情，指每人都有過去。二人公開承認戀情後，梁云菲隨後在Instagram限時動態上透露心情：「之前心裡覺得委屈就算了，委屈到鬼剃頭跟分泌失調也沒有關係，那些沒有說出口的話與傷已成過去。她是個好女生，值得被真心對待，所以我祝福你們，當然我也會過得很精彩，享受我的人生。」在文底還特別寫道：「誰叫我是擁有氣度與美貌兼具的女人呢？」

不過梁云菲被發現昨日（19日）又「改口」，被指在社交媒體發文說自己承受很多莫須有罪名，接收屈辱後，仍要真心真意祝福恐怕難以做到，更指所有的祝福都只是給她。由於梁云菲已極速刪除相關帖文，亦未有明言是否回應金剛戀情，留下無窮懸念。

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40歳的小嫻在2017年與台灣籃球明星前夫何守正結婚5年，當時有傳因為小嫻天生沒有子宮，無法生育而令致婚姻破裂，男方在離婚聲明中否認。（小嫻 @Facebook）

不少人好奇金剛由戀上28歲梁云菲，到40歳小嫻，對象個性大不同。當然28歲與40歲思想有分野，二人對前度的態度亦大不同。「姐姐」個性難道更吸引？

「幫人教老公」 為何女人只覺是浪費光陰？

時興男女平等，掛在嘴邊，卻始終實踐不來，可更多時候是女人先自貶身價。「一起8年了，最後還是分手，浪費了我8年青春」、「前度現在這樣好，竟跟她許下承諾，我似是為他人作嫁衣裳」⋯⋯這樣的說話時時聽到，筆者心想，難道他就沒有「浪費」青春？難道你就沒有過得更好？

40歳的小嫻在2017年與台灣籃球明星前夫何守正結婚5年，當時有傳因為小嫻天生沒有子宮，無法生育而令致婚姻破裂，男方在離婚聲明中否認，小嫻離婚聲明中就指：「我真正願意簽離婚協議書的原因就是『尊重』及『接受』你不愛了的決定。」不知她有沒有受過委屈，但她沒選擇數落前夫的不是。

女人別離後別自貶身價，過去那些令你後悔不已的決定、那些「虛擲的光陰」，不只為別人教了老公，他人同樣為了你伴侶教「老婆」。

小嫻離婚聲明中就指：「我真正願意簽離婚協議書的原因就是『尊重』及『接受』你不愛了的決定。」（小嫻 @Facebook）

「大姐姐」自有一套見解 但不強加在伴侶身上

記得一次聚會，一位年約三十多、自稱拍拖經驗多不勝數的男生分享：「女友條件？最好會自己點菜！愛吃甚麼便說啊，為何要我估？」

雖然，會不會點菜當然算不上修養與見解，但原來約會時勇於「點菜」，也是一個優點。以小見大，自有一套見解又勇於表達的女生，當然可取；但那不強求對方跟自己一樣的見解與氣度，卻是一種修養，而這修養，確需要年歲琢磨。

明星們是非，我們只能拼湊一個始末，當作一個小說故事後消遣。要是要說為個小嫻這「姐姐」為何看起來、聽起來都比「妹妹」吸引許多，或許就是來自那在歲月中磨練得來的個性。不論你是「25+」，還是「35+」，男生獨愛「大姐姐」，不過是籠統地說出自己喜歡的一種個性而已。

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