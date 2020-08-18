《尋找自由》（Finding Freedom）以哈里與梅根為重心，講述二人相識到離開王室的心路歷程，在8月11日出版，部分文章在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上連載。

英國劍橋公爵夫人凱特與梅根的不和消息傳得沸沸騰騰，《尋找自由》（Finding Freedom）似乎也提供了一種說法。 （Getty）

現年35歲的英國哈里王子（Prince Harry）與38歲的夫人梅根（Meghan）今年1月初宣布辭去王室職務後，二人離開，外界都有很多揣測，對於他們在美國的生計，亦十分好奇。

《尋找自由》（Finding Freedom）於今月11號出版，雖是以哈里王子與梅根為重心的傳記，但非由二人親筆撰寫，而是由王家編輯Omid Scobie與專門採訪王家新聞的Carolyn Durand，在二人還未離開時已開展訪問梅根，其後再訪問與哈里、梅根親近的人，嘗試找出事情的始末與找出「真正的哈里與梅根」。更有王室人員指，書中太多「真相」，無疑是斷了哈里梅根重回王室的「後路」。

點擊下圖看更多梅根與哈里王子不為人知的王室內幕，《尋找自由》一書除了提到二人與王室的緊張關係，也有說到他們的甜蜜日常，原來哈里追求女生時，特別喜歡用「Emoji」？＝＝＞

+ 10 + 9 + 8

梅根與凱特不和、哈里夫婦從不被王室接納？

英國劍橋公爵夫人凱特與梅根的不和消息傳得沸沸騰騰，《尋找自由》（Finding Freedom）似乎也提供了一種說法。

劍橋公爵夫人凱特與梅根2019年７月曾一同出席觀看溫布頓，相信是二人最後一次被拍到一同出席公開場合並言談甚歡。（GettyImages）

《尋找自由》一書寫：「雖然那不是她的職責，不過，凱特並沒有想幫助梅根融入英國王室的意思。」寫得十分保守，只是說二人從來沒有吵架，也不是對立關係，只是除了王室行程外，二人甚少交流，私下也不是朋友。梅根對於凱特從未聯繫及拜訪當時新婚的夫妻，感到十分失望。由2018年結婚至今，在兩位王室傳記作者的筆下，梅根感到自己永遠無法與凱特親近。

去年聖誕的英國女王發表年度全國演說時，桌上照慣例擺滿了家族照片，卻不見哈里與梅根的照片，都被視為梅根不被接納的象徵。（kensingtonroyal@instagram）

而且，不單是凱特，就連哈里與威廉王子的有關係也因與梅根而鬧不和。在《尋在自由》一書中提到，當威廉王子得知哈里正與梅根交往時，竟跟弟弟說：「應該花多點時間，徹徹底底、深度認識『這個女孩』。」而哈里則覺得威廉對梅根有所歧視，而在去年聖誕的英國女王發表年度全國演說時，桌上照慣例擺滿了家族照片，卻不見哈里與梅根的照片，都被視為梅根不被接納的象徵。

威廉凱特的官方Instagram帳號「kensingtonroyal」於梅根39歲生日當天，發帖文祝賀對方生日。（kensingtonroyal@Instagram）

凱特發布新相 引發批評浪潮

威廉凱特的官方Instagram帳號「kensingtonroyal」於梅根39歲生日當天，一如往年發文祝賀對方生日。新相片中梅根正與一小女孩對望，未知是否凱特女兒夏洛特公主。不過，這張相卻引起網民激烈討論，支持與討厭梅根的網民留言。不少網民批評梅根如今只是「普通人」，批評也包括梅根看起來像45歲、很蒼老、沒有承擔等等，也有人嘲指希望上載這照片不會被告上法庭；另一邊廂，不少網民讚威廉凱特有風度，也有人維護梅根。