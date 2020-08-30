當新冠肺炎疫情再次肆虐香港社區時，面對港府施以的食肆與公眾場合限聚令，不少人由昔日不諳廚藝變成「廚藝高手」外，更養成在家運動習慣，利用一張瑜珈墊跟隨網絡上不同的健身網紅，進行瑜珈瘦身活動。但原來不少人進行大汗淋漓的瑜珈運動後，只把瑜伽墊隨手捲起放在一旁，也忽視了很重要的清潔瑜珈墊程序。

近期瑜珈瘦身居家運動大行其道，但不少人卻忽視了清潔瑜珈墊的重要性。(coffee89921@IG)

近期瑜珈瘦身居家運動大行其道，一來可隨時收緊和鍛鍊肌肉線條外，更有紓緩精神壓力。可是，很多人重視做運動時卻輕易忽視清潔瑜珈墊的重要性。根據美國羅格斯大學醫學院教授兼微生物學博士Robert Lahita指出，瑜珈墊是細菌的蘊藏地，曾是瑜珈愛好者的他根據過往免疫學與感染性疾病的研究經驗得出，不少人運動過後也大量排汗，但不少汗水卻滴進或依附在瑜珈墊上，令瑜珈墊成為細菌與各種可刺激皮膚出現發炎或敏感真菌的繁殖樂園。

如果不定時清潔瑜珈墊的話，便會把瑜伽墊變成細菌與各種可刺激皮膚出現發炎或敏感真菌的繁殖樂園。(yogamatjakarta@IG)

他又談到有些人毫無緣故地染上皮膚病，或許也是接觸過充滿不同細菌的瑜珈墊，他舉例說如一名身上帶有金黃色葡萄球菌，或皮膚癬問題的人在瑜珈墊上留有難以察覺和看得見的皮脂分泌物與汗水後，下一位用家便有機會因接觸這樣的分泌物，而患上各種的皮膚問題。面對這些常被人們忽略的瑜珈墊清潔問題，消委會便在其出版刊物中，提到清潔瑜珈墊的5大需要注意的事項，從而減少人們患上皮膚病的機會。

【接下圖了解更多】清潔瑜珈墊5項須知，減少患上各種皮膚疾病的機會

+ 6 + 6 + 6

瑜珈墊的清潔也是人們需要重點注意外，進行瑜珈運動時，皮膚也不時大面積接觸瑜珈墊的表面，因此還需要多加留意製造瑜珈墊的材質有沒有含有害物質，或導致皮膚敏感的成分。筆者便為大家總結以下消委會測評市面上30款瑜珈墊當中，9款含甲酰胺較高樣本的瑜珈墊名單，皆因人類長期接觸甲酰胺（formamide）的話，有可能會對未出生胎兒造成影響或致癌。

【接下圖了解更多】消委會點名9款含甲酰胺較高樣本瑜伽墊名單

+ 3 + 3 + 3

資料來源：huffpost，消委會