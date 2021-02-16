護手霜推薦｜@cosme榜單公開第3位獲消委會好評　網民讚完全吸收

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-16 18:25

護手霜推薦｜天氣乾燥，護手霜成為急救恩物。撇除疫情影響以外，其實護手霜一年四季亦需要，幫助滋潤皮膚。 市面上林林總總的護手霜該如何選擇？不妨參考日本美妝網站@cosme的「護手霜排行榜」，當中更包括經消委會評測得到高分數的產品？

時常清潔雙手，以致乾燥，護手霜成為急救恩物。(Hedgehog Digital／unsplash)

每個人使用和挑選護手霜的習慣不相同，擁有香味與否全屬個人喜好，不過相信大家對護手霜保濕度的要求都非常高，是真保濕還是假保濕、黏笠與否等，同樣是考慮的因素。許多女生於購物前都會參考網上評價，以尋找好評產品，免得中伏。日本知名美妝網站@cosme曾公布人氣票選的「護手霜排行榜」，部份產品更於香港有售。

▼▼▼按圖看@cosme「護手霜排行榜」第1至20位，凡士林也上榜？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

第3位Eau Thermale Avène護手霜 曾被消委會測試保濕效能達4分

@cosme「護手霜排行榜」中，除了日本品牌以外，花王、CANMAKE、IPSA、Avène等熟悉品牌的出品也上榜。其中，得到第3位的Eau Thermale Avène極致滋潤護手霜則於2019年消委會護手霜「保濕效能大比拼」測試（延伸閱讀）中，保濕效能達4分。

Eau Thermale Avène極致滋潤護手霜於2019年11月消委會護手霜「保濕效能大比拼」測試中，保濕效能達4分。(eauthermaleavenemoldova@Instagram)

Eau Thermale Avène護手霜含有Avène抗敏活泉水、高效滋潤物等成分，而且不含香料，提供鎮靜舒緩肌膚，以及保濕滋潤的功效。有日本女生則認為護手霜的質感幼滑不油膩，甚至用以清爽來形容，塗上手後很快就已完全吸收，不需使用太多的分量已經能帶來高度的滋潤感。

Aesop賦活芳香護手霜（左）於@cosme「護手霜排行榜」得到第11位，而品牌的另一款尊尚芳香護手霜（右）曾於消委會測試，在保濕效能及減少流失效方面總評分為4分。（brillant_sm21@Instagram／Aesop）

Aesop賦活芳香護手霜得11位，同品牌出品曾被消委會總評分4分

Aesop賦活芳香護手霜於@cosme「護手霜排行榜」中為第11位；雖然消委會未有就此護手霜進行測試，但品牌的另一款護手霜：尊尚芳香護手霜，於消委會測試中，在保濕效能及減少流失效方面總評分為4分。可見，品牌也有一定的保證，也許可一試！

凡士林獲@cosme「護手霜排行榜」第5位 但需適可而止使用？

另外，凡士林純白花士苓在@cosme「護手霜排行榜」中排行第5位，日本女生愛將凡士林當成潤膚霜使用，指起初購買目的都是為了改善乾燥的嘴唇，沒想到同樣能為手、腳、膝蓋、肘部肌膚帶來滋潤效果同時防止乾燥，保濕力非常高。到底凡士林是否可幫助肌膚達滋潤效果？

《01女生》則曾訪問皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生，他指出凡士林能提供保濕護膚效果的原因是，凡士林可為皮膚添加一層保護屏障，令水份難以蒸發，即時改善乾燥情況，不過對於本身皮膚非常乾燥的人士，再為它額外增加一層水份屏障也沒太大的作用，同時提醒需要適可而止地使用凡士林。

▼▼▼同場加映｜凡士林除護膚外，也有以下的另類用法。▼▼▼

▼▼▼同場加映｜日本@Cosme「2020年度洗頭水排行榜」頭10位榜單，上榜產品有好幾款都不過港幣百元，但性價比卻媲美昂貴的洗頭水？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映｜台灣Urcosme 「2020年網民評鑑美妝綜合賞」與 保養類：洗臉、化妝水、乳液、精華液；每件藥妝品均列出3個最受網民認同的賣點評價，相信女生就不怕會選錯產品！（延伸閱讀）▼▼▼