【農曆七月十四｜盂蘭節】乘着農曆7月，Netflix也推出「應節」的《韓國都市怪談》，炎炎夏日，心底也透涼意。

《韓國都市怪談》自8月20號在Netflix上架，長登十大本地最受歡迎榜。（《韓國都市怪談》劇照）

《韓國都市怪談》誠實看後感：點到即止的恐怖 每集十分鐘「痛快」地過癮

《韓國都市怪談》自8月20號在Netflix上架，長登十大本地最受歡迎榜。《韓國都市怪談》一連8集，每只有約10分鐘，以學校、宗教、社交網絡等等來作背景，把我們平日對恐懼的放大、化成一個個情景，如中學女生不敢獨自上廁所，從廁格的「隙縫」中窺探，一定會發生恐怖的事；深夜的公路，「白衣女人」上計程車，到一個已不存在的地方；在密封的電梯中，是不是按下一連串的密碼，就能到達平時到達不了的世界？

點擊看8個小故事簡介：

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（內含劇透）

老實說，即使筆者十分膽小，但《韓國都市怪談》的氣氛雖然十分恐怖，但到了「戲肉」時，卻有點解脫的感覺，或許最恐怖的，從來都自己想像的。當《韓國都市怪談》把這些日常無理的恐懼拍出來後，反而會不禁呼一口氣，說：「哦，原來不過這樣。」對於追求恐怖的觀眾來說，《韓國都市怪談》只是小菜一碟；但要是你也十分膽小，卻又想看看恐怖片「過癮」，不求前文後理，每集十分鐘的《韓國都市怪談》會令你很痛快！

香港的都市傳多年來被翻拍成不同電影、劇集。（《詭探》劇照）

香港都市傳說更恐怖？困於西貢結界、大頭怪嬰真存在？

都市傳說可說世界各地也不乏，時時覺得香港的最恐怖，無他，只因愈貼近生活，便愈會放大恐懼。香港的都市傳說，大多都與香港的歷史有關。

參考《香港都市傳說全攻略》一書，以下香港都市傳說你又有沒有聽過？

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不過，傳說大多都只是穿鑿附會，與歷史文化密不可分，《香港都市傳說全攻略》以歷史、社會、心理、信俗等多元角度來剖釋傳聞的現實意義，或許能消除你心中的恐懼。