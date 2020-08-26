時裝品牌「踩過界」賣家品ZARA Home、H&MHome等不是新鮮事，但往往配合每季潮流，能給女生不少顏色配搭的點子。想打造打卡又舒適的居所，適逢ZARA Home減價低至3折，數十元的餐具單品即可以令相片，甚至食物吸引力大大提升。

家居也要換秋裝？（H&M）

H&M HOME 2020秋季打卡家居 大地色、亞麻色不可錯過

MUJI無印良品的家品，獲不少收納迷的推介，亦是不少打卡家居的藍本。其實時裝品牌H&M的副線H&M HOME也不遑多讓。是次推出的2020秋季家居系列以米色、棕色與深綠色等組成的大地色系家品，不只燈飾、收納箱等傳統家品，連木製沙律匙、香氛蠟燭等都一應俱全，不少更是女生房間不可缺的單品。

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部份家品近來更推出減價優惠，主打布藝與餐具，低至3折，售完即止。（ZARA HOME@Facebook）

抵過IKEA？ZARA家品低至3折

ZARA的副線ZARA HOME也是不少女生的最愛，種類繁多，貨品以睡房、客廳、廚房與浴室等家品。要打造歐式風格家居在香港並不容易搜羅家品，要十就是定價高昂。ZARA Home部份家品近來更推出減價優惠，低至3折，減價後部份商品比IKEA更抵，歐式酒杯、餐具等大多減至$39，不可錯過。

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