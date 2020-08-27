56歲畢彼特（Brad Pitt）自去年4月與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）正式離婚，一直未有新戀情，更屢傳與首任妻子珍妮花（Jennifer Aniston）復合。直到日前畢彼特被拍到於巴黎戴高樂國際機場與27歲德國女模Nicole Poturalski準備乘坐私人飛機到法國南部，舉止親密戀情曝光。

畢彼特的感情生活一直豐富，緋聞不斷，與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的戀情可謂十分轟動，可惜二人最終也在去年4月正式離婚，但還在就6個孩子的監護權嘗試達成共識。（Getty）

畢彼特的感情生活一直豐富，緋聞不斷，與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的戀情可謂十分轟動，可惜二人最終也在去年4月正式離婚，但仍未就6個孩子的監護權達成共識。據美國雜誌《Us Weekly》的報道在今月初，安祖蓮娜更要求換掉主理的法官，她指法官 John W. Ouderkirk與畢彼特的律師團隊太親近，有礙公正。

現年27歲的Nicole能說五種語言，身高5呎10吋，身形姣好完全看不出育有一兒。（nico.potur@instagram）

27歲新歡德國Nicole Poturalski 育有一子、精通5種語言

另一邊廂，畢彼特則被拍到與27歲德國女模Nicole Poturalski準備乘坐私人飛機到法國南部，被形容二人舉止親密，包括親吻。雖然二人均未有回應，但傳聞還是沸沸騰騰。Nicole Poturalski是德籍的模特兒，不時登上封面，如《Harper’s Bazaar》、《Grazia》德國版，她也曾登上德國《ELLE》9月號的封面。

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畢彼特珍妮花復合無望？

不論是畢彼特與珍妮花（Jennifer Aniston），還是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），金童玉女鬧得要對對簿公堂，剪不斷理還亂，誰先另結新歡也必定會成為戰靶，不過真正是非，或許只有當時人才知道。

不少期待看到畢彼特與首任妻子珍妮花「再續前緣」嗎？認定珍妮花當年被畢彼特傷害，因為男方出軌才離婚收場，定覺二人最後一定要復合，上演浪子回頭的戲碼。在今年一月，《第26屆演員工會獎》（26th Annual Screen Actors Guild Awards）中，畢彼特與珍妮花在離婚12年後，在後台出現「世紀一拖」的戲碼。二人在後台碰面互相祝賀，Brad Pitt更握着Jennifer的手腕，狀似放在自己胸口。令不少人期待大團圓結局。

點擊看畢彼特與珍尼花「世紀一拖」：

不過，據美國雜誌《Us Weekly》的報道，52歳的珍妮花已完全放下畢彼特。報道指，有些朋友不明白為何她能原諒他與放下他們的過去，但消息指：「她是一個好人，並不想抱着負面的情緒。對他密友一般的支持，她是很感激的，而她也同樣支持他。」