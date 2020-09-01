【家居整理】疫症肆虐，wfh也提起了整理家居的雅興。《零雜物! 日本收納達人の極速整理法》一書由已有一子一女的日本收納「達人」宇高有香所著，提議不盲目斷捨離，留白是有目的的，

宇高有香的《零雜物! 日本收納達人の極速整理法》則有一點點不一樣。她提議，每人整理都有目的，收拾應為那目的，而不只是白白空出了那空間。（yuka_udaka@instagram）

為「客人」整理家居 留白要有目的：每人的整理術也不一樣

時興斷捨離，筆者時時看得不是味兒。既生而為人，定必有所不捨，有點執着，割捨成一片空白，為空而空，有點本末倒置。宇高有香的《零雜物! 日本收納達人の極速整理法》則有一點點不一樣，不只枚舉數個塑膠盒子、麻布籃子，就叫人購物，彷似每人家居都一式一樣，彷似每人都喜歡把家居裝飾得似中式藥房，滿屋「百子櫃」。

宇高有香提議，每人整理都有目的，騰出空間應為那目的，而不只是白白空出了那空間。（yuka_udaka@instagram）

宇高有香提議，每人整理都有目的，騰出空間應為那目的，而不只是白白空出了那空間。更重要是，她會以收納前後的對比圖，教授不同的收納、整理方法如何融入家中。

以下一家三口的家是不錯的例子。宇高有香為客人整理客廳，到訪兩次，嘗試要那一家三口丟掉不再喜歡、不再穿的衣服與兒子那些很佔空間的玩具，結果騰出了一大片空間，放上軟墊，丈夫可在家健身、鍛鍊；兒子也有更多走動的空間；而妻子則毋需再時時花時間清理那空間，騰出時間來享受生活。

訂好目的，宇高有香便使用顏色分類、易於打理等原則與方法，幫助客人打理家居，點圖即看整理前後對比＝＝＞

點擊看更多「前後對比」圖，及宇高有香所應用的收納法，當中有沒有哪一款適合你？

+ 6 + 6 + 6

參考資料：《零雜物! 日本收納達人の極速整理法》,UCHIKARA