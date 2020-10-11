【房間收納｜斷捨離】2020過了三份二，年初的目標達成了嗎？還是2020令你煩燥得停滯不前？若你想重新出發，好整以暇，《小資女的人生整理術》或能給你不錯的建議。

【斷捨離】女生們都愛看空間風格IG，打造一塵不染家居只是幻想？(lo.fi.house@Instagram)

房間一角 就是你看待世界的方式

疫症肆虐，比較幸運的一群「打工仔」，可在家工作，留家時間大增，忽爾對家居整理大感興趣。哪款收納家品不能不買、日本「人妻」如何把家打理得井井有條、哪些收納技巧能一勞永逸等話題大受歡迎。不過，說穿了，其實大多人不關心案頭亂不亂、衣櫃關上櫃門便「眼不見為淨」，整理往往由外到內。有些問題縈繞心頭，解決不了，便整理身外物，時時勤拂拭， 勿使惹塵埃。

John Berger在《觀看的方式》提到，自己房間的角落，或許比博物館來得更有價值。（roman bozhko/unsplash）

房間角落 比博物館更有價值？

因此，比起一般工具書、「日本人妻」拋出一堆整理方法，《小資女的人生整理術》先提出：「周遭的環境，其實就是內心的鏡子。」這恰恰似筆者最近讀到John Berger的《觀看的方式》（Ways of Seeing），當中說到，我們以為我以為我們在看物，卻其實是在看事物與我們之間的關係。

John Berger的《觀看的方式》（Ways of Seeing）提到班雅明的「星叢哲學」－意旨我們觀看星空的時候，並不會馬上發現什麼星座，除非我們對星圖知識有一定了解；正如同觀看星空的狀況，我們不應該受限於知識框架，而是放開心胸去請聽自己的感受。他認為，自己房間的角落，或許比博物館來得更有價值。博物館的陳列則是大眾知識；而那角落是自己看待世界的方式，或許是海報？或許是書籍？或許都能反映一定價值觀？

你的一角是亂糟糟的、散落無用卻又不肯丟掉的物件？還是放滿你喜歡的物品？整理房間，或許也能借此好好審視一下自己的人生？

比起一般工具書、「日本人妻」拋出一堆整理方法，《小資女的人生整理術》先提出：「周遭的環境，其實就是內心的鏡子。」（kimicassia@instagram）

忙碌「小資女」也能輕鬆整理：手袋不多於6件物品 假日整理好一周穿搭

即使忙碌，也不是混亂的借口。《小資女的人生整理術》主張由外到內的六大整理範圍，包括「隨身物品與儀容」、「辦公桌、文件、筆記本」、「手帳和智慧型手機」、「財務管理」、「居家環境」及「時間與身心」。以圖畫解說，不喜歡看文字的你，也能輕鬆閱讀。有效整理，書中首先強調整理五大原則＝＝＞

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