麥貝夷控訴「男友」性伴侶數量驚人　識別渣男常用6大哄騙招數

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-31 19:00

【麥貝夷】憑《勾手指尾》一曲唱得街知巷聞的麥貝夷於3月29日在IG上指控男友，指 :「今天才知道你性伴侶的數量多得驚人⋯⋯原來疼愛和照顧都是演出來的。」語出驚人，留言中一句「生日快樂」令人懷疑男主角就是剛過生日的緋聞男友翟威廉，但翟威廉就堅決否應。

麥貝夷在IG上指控的「男友」被疑是翟威廉。（Instagram：@karenemak）

麥貝夷控訴前度：把我當傻瓜一樣

今年35歲的麥貝夷於2011年與鍾一憲以情侶檔合唱情歌《勾手指尾》，不過後來有指2人有所誤會，未有再合作，有指麥貝夷則在2017年樂隊KillerSoap成員陳樂恒拍拖，惜7月後便宣告分手。2019年與亞洲先生翟威廉傳出緋聞，不時一起在社交媒體上進行直播，表演唱歌。不過，麥貝夷就於3月29日在IG上指控「男友」，指對方性伴侶眾多，更大話連篇，語出驚人：

今天才知道你性伴侶的數量多得驚人⋯⋯你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始。 麥貝夷

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拍拖前如何識別「出軌渣男」？

麥貝夷在社交媒體上發文，指控男友大話連篇，不忠出軌，字句間流露傷心失望，也少不了很多女生的「通病」—怪責自己把感情錯放在對方一樣，更埋怨自己不會帶眼識人。其實，出軌事件，千錯萬錯也不在自身，即使感情有缺口，也不能向外尋求。感情挫折雖使人成長，但若不想誤中渣男圈套，被無情地傷害的話，快來認清他們慣用的6大招數，拆穿他們的「真面目」:

【按圖看】▼▼▼渣男慣用的6大招數，識別被愛與被騙區別▼▼▼

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