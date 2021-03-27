林芊妤18歲舊照盡現腰長腳短、啤梨身型？Coffee 5招改善「55身」

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-27 11:00

【林芊妤Coffee｜改善啤梨身形】林芊妤Coffee擁有令女生羨慕的身材，近日分享自己18歲的照片，指自己昔日腰長腳短、啤梨身形，全憑瑜伽配合帶氧運動等方法，不用節食就踢走「55身」，原來身形比例可以改變？

【林芊妤】林芊妤Coffee近日分享自己18歲的照片，指今天「均稱」的身材並非天生，而是以努力得來。（coffee89921@IG）

Coffee分享「55身」18歲照片：用錯方法節食減肥 身形只會愈來愈奇怪

現年31歲林芊妤Coffee不時在社交平台上分享運動心得，近日她就分享自己18歲的照片，指今天「均稱」的身材並非天生，而是後天花了10年努力得來。

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有網民留言指，當年心想為何林芊妤這身形也會走到幕前，不過現在的努力得到肯定，健美身材有目共睹。林芊妤指當年並不肥胖，勤做運動，也有節食，但身形就是不如理想，有「X型腳」、「O型腳」與假胯寬，即使身體瘦削，可看起來卻是下半身肥胖。當她節食減肥時，上半身總是先瘦下來，下半身沒減，身形愈來愈奇怪。

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林芊妤強調，這是多年努力的成果，自言自己沒有刻意節食，但就大大減少了吃零食。只要努力，任何人都能成為更好的自己。

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